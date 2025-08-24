Obavijesti

Sport

Komentari 5
MERCATO SE BLIŽI KRAJU PLUS+

Hajduku treba još 6 mil. eura: Za Sigura prave ponude (još) nema, dva kluba bi Pukštasa

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Hajduku treba još 6 mil. eura: Za Sigura prave ponude (još) nema, dva kluba bi Pukštasa
Rijeka izbacila Hajduk i prošla u polufinale Kupa | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Splićani do kraja prijelaznog roka moraju prodati još jednog igrača

Jesse Marsch, izbornik Kanade, nedavno je u jednom intervjuu govorio o Niki Siguru (21) i otkrio da desni bek/vezni “očajnički želi” napustiti Hajduk u ovom prijelaznom roku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu
KAKVO ZDANJE

FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu

Danas se održalo svečano otvorenje jednog od najmodernijih sportskih kompleksa u regiji - V Arene, stadiona i nogometne akademije Nogometnog kluba Vardarac. Projekt vrijedan 7,3 milijuna eura zajednički su sufinancirale Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske
VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'
POGLEDAJTE KRASAN GOL

VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'

Portugalski stručnjak gledao je kako donedavni napadač Dinama zabija odličan gol Fenerbahčeu na čijem golu nije bio Dominik Livaković. Mourinho Livija i dalje drži na klupi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025