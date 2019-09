Hajrović izvan forme, a Gojak 'out' zbog taktičke nediscipline

Amera Gojaka i Izeta Hajrovića u posljednje dvije utakmice Dinama nema niti na mapi. Protiv Karlovca i Lokomotive reprezentativnog dvojca BiH nije bilo niti na klupi. Oni su platili najveću cijenu nakon poraza "modrih" u Varaždinu.

- Gojak i Hajrović? Vidjet ćemo hoće li ići u Manchester, vidjet ćemo trebaju li nam oni ili ne. Meni uvijek igraju oni najspremniji, oni koji su i fizički i psihički u najboljem stanju za tu utakmicu. Tako će biti i dalje - rekao je Nenad Bjelica, nakon pobjede nad Lokomotivom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trener "modrih" još nije donio odluku hoće li ovaj dvojac putovati s ostatkom momčad na drugo kolo Lige prvaka, ali jasno je kako su Hajro i Gojak "na ledu" do daljnjega. Sigurno da još neko vrijeme neće konkurirati za prvih 11.

Izet Hajrović prošle je sezone igrao odlično. Zbog toga se i izborio za veća primanja u Maksimiru. Imao je nekoliko sjajnih partija u Europi, ali ove sezone nije niti sjena igrača od lani. Nije sporno njegovo znanje, ima strašnu lijevu nogu, dobar centaršut, odličan udarac, prodoran je, ali ga jednostavno ne ide ove sezone. Potpuno je izvan forme, a to je pokazala i utakmicu u Varaždinu. Dakle, Hajro je "na ledu" zbog loše forme posljednjih tjedana.

Amer Gojak svojim je golom Dinamu donio mir u Norveškoj. Golčina protiv Rosenborga osigurala je "modrima" Ligu prvaka. On nije u tako slaboj formi kao sunarodnjak Hajrović. Bjelici se zamjerio partijom u Varaždinu. Ispao je iz momčadi zbog taktičke nediscipline. Jednostavno, u Varaždinu na travnjaku nije poštivao taktičke zamisli Nenada Bjelice. Nije mu trener Dinama to oprostio, barem ne zasad. Gojak treba shvatiti da je pogriješio s taktičkom nedisciplinom u porazu u Varaždinu. Trenerova je zadnja, vidjelo se to i u Kranjčevićevoj. Olmo je uzeo loptu, krenuo pucati slobodnjak, ali je s klupe Bjelica viknuo: 'Damian, Damian' - aludirajući da treba pucati Kadzior. Nevoljko se Španjolac odmaknuo od lopte, a pucao je Poljak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Emir Dilaver bit će spreman za Etihad, a problema s ozljedom sad ima Kevin Theophile-Catherine. On je tražio izmjenu protiv Lokomotive. Muči ga mišić, točnije zadnja loža. Mogao bi ipak biti spreman za Manchester City. Ako on bude spreman, sastav za City bi mogao biti isti kao protiv Atalante. Formacija, naravno, 3-5-2. Livaković, Theophile-Catherine, Dilaver, Perić, Stojanović, Moro, Ademi, Olmo, Leovac, Oršić, Petković.

Ako Theophile-Catherine ne bude spreman, onda bi u obranu kao centralni branič mogao ući kapetan Arijan Ademi. Na toj je poziciji igrao protiv Karlovca. Ako Ademi uđe u obranu, otvara se jedno mjesto u veznom redu. Lovro Majer je ozlijeđen, Luka Ivanušec još nije pohvatao konce u Dinamu, tako bi najbliži prvih 11 u tom slučaju vjerojatno bio Damian Kadzior, koji se diže u formi. Ako Theophilea ne bude, onda bi Bjelica mogao zaigrati u formaciji koju Dinamo kod njega igra u gotovo svim utakmicama 4-1-4-1. Tada bi Ademi ostao u vezi. Mogući sastav bi onda bio: Livaković, Stojanović, Dilaver, Perić, Leovac, Ademi, Kadzior, Moro, Olmo, Oršić, Petković. Još su dva dana do utakmice, za nadati se da će i Theophile biti spreman.