Hakiraj mi transparent: City je predstavio čari digitalnog doba

'Čari modernog nogometa' još su jednom razočarale ljubitelje ovog sporta. Manchester City suvereno korača prema tituli prvaka Engleske, a ove sezone u ligu imaju izrazito visoku popunjenost stadiona na utakmicama. No, netko iz vrha kluba stigao je na ideju kako će neke od najpoznatijih transparenata 'izvjesiti' na ekranima.

Digital banners. City creating a whole new level of plastic, doesn’t get much more embarrassing than this shit 😂 pic.twitter.com/RDZQ5npnyY