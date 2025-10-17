Obavijesti

NAVIJAČI BRZO PRIMIJETILI

Hakiran račun Modrića na X-u!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hakeri su iskoristili priliku i objavili kako Modrić prodaje "memecoine" nadajući se brzoj zaradi na slavi hrvatskog kapetana

Hakiran je račun Luke Modrića na X-u (bivšem Twitteru). Napadači su iskoristili popularnost hrvatskog reprezentativca i u objavi odlučili promovirati tokene. Riječ je o lakoj zaradi koja je u posljednje vrijeme uzela maha na internetu, a povezana je s kriptovalutama.

Hakeri najčešće objave "coin" vezan uz popularnu osobu koju prati mnogo ljudi. Kada neki pomisle da je objava doista Modrićeva, počnu kupovati "coin", pa mu vrijednost naglo poraste zbog velike potražnje.

Kad ta vrijednost dosegne svoj maksimum, hakeri prodaju "coin" i zarade, praktički ni na čemu. Nakon toga vrijednost strmoglavo padne, a "coini" izgube svaku vrijednost. Takva se prijevara naziva "rugpull" (povlačenje tepiha). Luka nije prvi kojem su provalili na profil na društvenim mrežama i iskoristili njegovu popularnost za vlastito bogaćenje.

Čini se da su navijači brzo shvatili o čemu je riječ pa su objavu zasuli komentarima:

"Luka, moraš promijeniti lozinku, svi znaju da je halamadrid123."

"Tko se usudio hakirati maestra?"

"Nema teorije da ovo nije prevara."

"Pa zar i najveći svih vremena?"

