'Halilović i Štefulj trče kao u Ligi prvaka! Rožman je baš ljudina'

Posao sportskog analitičara jedan je od najtraženijih u modernom nogometu. Rijeka ima Slovenca Alana Obreza koji sa Rožmanom surađuje već šest godina. Evo što priča o Bijelima i svom šefu

<p>Analitika je, ne samo u sportu, sigurno posao budućnosti. Analitičari, posebno tzv. data analitičari, su najtraženiji profil radnika na svijetu. Najveće svjetske tvrtke ulažu brojne resurse u analize podataka i tzv. data mining jer za svaku odluku žele biti maksimalno sigurni. Danas su informacije novo zlato, nova nafta, priča mladi Slovenac <strong>Alen Obrez</strong> (29).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rijekin dragulj Filip Braut za 24sata</strong></p><p>Obrez je analitičar u stožeru <strong>Simona Rožmana</strong>, dio ekipe koja brine o svakom detalju sportskog dijela života Rijekinih nogometaša. I naravno, ima more zanimljivih podataka.</p><p>- Protiv Belupa je <strong>Tibor Halilović</strong> pretrčao rekordnih 13.263 metara, što je stvarno velika brojka, posebno sad u post-korona vremenu. U smislu high speed runninga (HSR - trčanje visokog intenziteta iznad brzine od 15 kilometara na sat, op.a.) igrači kao Halilović, <strong>Danijel Štefulj</strong> i još neki redovito naprave više od tri kilometara, s čime se u smislu intenziteta mogu usporediti s igračima razine Lige prvaka - priča Obrez za <a href="http://www.nk-rijeka.hr/">klupsku web stranicu</a> pa dodaje:</p><p>- Istaknuo bih i mladog Fi<strong>lipa Brauta</strong>, veliki igrački potencijal, a ima i stvarno jak fizički kapacitet, kojeg maksimalno iskorištava. Možda još jedna zanimljivost - u prosjeku svi naši igrači ukupno naprave 111,2 kilometara po utakmici, što je podatak kojeg se sigurno ne bi sramili ni neki timovi iz najboljih liga Europe.</p><p>Joao Escoval je u sprintu kao <strong>Cristiano Ronaldo</strong>...</p><p>- Da, za Escovalovu brzinu se već zna, ali imamo još igrača koji su mu blizu. <strong>Čolak</strong>, <strong>Yateke</strong>, <strong>Lončar</strong>, <strong>Braut</strong> … Ono što me oduševljava je napredak kojeg su u zadnje vrijeme, posebno prije korone, napravili neki igrači u smislu intenziteta trčanja. Moderni nogomet zahtjeva fizički izuzetno spremne igrače koji mogu ići u presing po cijelom terenu i kroz utakmicu istrčati po više od tri kilometara u visokom intenzitetu brzine iznad petnaest kilometara na sat, pa više od 400-500 metara na utakmicu u punom sprintu, itd.</p><p>Šef Rožman?</p><p>- Čim sam ga upoznao oduševio me svojim pristupom: bio je analitičan, svoje je riječi uvijek potkrjepljivao podacima i dokazima, točno je znao što želi i kako do toga želi doći. Ima sposobnost da vidi širu perspektivu pojedinih situacija i da u svakoj situaciji predvidi moguće scenarije. Osim toga, izražena je i njegova radna energija, uvijek želi nešto novo, voli učiti, istraživati, pratiti nove informacije i trendove u nogometu, brzo se prilagođava. Međutim, prije svega radi se o velikom čovjeku koji daje sve od sebe. Tako je došao i u Rijeku, 24 sata je u poslu na dobrobit kluba.</p><p>Analitika su brojke, silni podaci koje treba znati iščitati, 'humanizirati'.</p><p>- Meni je, osim Fakulteta za računalništvo i informatiku na kojem sam magistrirao i igranja nogometa u mladosti, od velike pomoći bila naobrazba koju sam stekao kroz program 'Barca Innovation Hub', a osim toga sudjelovao sam na seminarima diljem Europe. Puno znanja razmjenjujem i s kolegama iz europskog nogometa, posebno iz Engleske gdje se, po mome mišljenju, najviše ulaže u nogometnu analitiku. Sportski, nogometni analitičar treba imati široki spektar znanja: od nogometnog, računalnog, matematičko-statističkog do komunikacijskog. To je jedno interdisciplinarno područje, dosta novo, puno izazova i dinamike koje uključuje mnogo samostalnog rada i učenja, a potom i primjene u praksi.</p><p>Jedan tipični radni dan?</p><p>- Svakodnevni zadatak je analiza brojnih GPS podataka s treninga, izračun opterećenja svakog igrača koji je važan i za prevenciju mišićnih ozljeda, ali i za perspektivu cijelog tjedna jer je važno da opterećenje svih članova momčadi, neovisno o minutaži igre, bude podjednako. Fokus je i na analizi protivnika te pripremi detaljnog video i podatkovnog reporta o protivničkoj ekipi i njihovim pojedincima. Kroz tjedan pripremam individualne analize za naše igrače gdje ističemo pozitivne i negativne poteze na utakmici u skladu s njihovim individualnim ciljevima koje imamo definirane za svakog igrača u njegovoj digitalnoj mapi: počevši od teorije tj. njegove pozicije, analize onog što nogometaš već radi dobro i što bi naravno uz detekciju kako i što bi mogao dodatno popraviti. Na dan utakmice također radim i brzinsku 'live' analizu spremnu za poluvrijeme - priča Obrez.</p><p>- Raditi u HNK Rijeka je veliki izazov, svi koji radimo ovdje imamo veliku odgovornost prema ovom posebnom klubu i navijačima. Klub ima odlične uvjete, predsjednik i uprava rade izvrstan posao. A što se tiče budućnosti: Rijekini mladi igrači u ovoj su sezoni već pokazali da su sigurno najveći kapital Rijeke. S njima je privilegija raditi i svi mi u stožeru smo ovdje za njih, da im pomognemo - rekao je Alen Obrez.</p>