Halo, Mario, imaš li koji savjet? Osam promjena u osam godina

Mario Stanić i Ivan Kepčija od jučer su i službeno na čelu stručne piramide Hajduka, i na tim pozicijama bi trebali ostati do 2023. godine. Od prvoga dana bili su prvi favoriti, na koncu su i prvi prošli ciljnom ravninom. Skupa, u paru, na inzistiranje Marija Stanića, koji je prvo ime ovoga dvojca, iako je Kepčija nominalno imenovan sportskim direktorom. Razloge je u startu želio pojasniti sam Stanić:

- Nisam potpisao ugovor, predsjednik i ja pružili smo si ruke i to je poruka povjerenja koju želimo graditi. Donedavno sam bio u agenciji za igrače, iz toga izlazim, sada je to u rukama birokracije – kazao je Stanić, koji se dugi niz godina bori protiv neregularnosti i nepravilnosti u hrvatskom nogometu i svjestan je da će ovaj detalj iz njegove biografije mnogi pokušati iskoristiti protiv njega, bez obzira što je njegov dosadašnji život i karijera bila bez iti jedne jedine mrlje.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zbog toga je i odgodio potpisivanje ugovora i službeno preuzimanje funkcije.

- Službeno ću preuzeti funkciju i potpisati ugovor tek kad se birokratski to dovede u red. To vam je ujedno i odgovor hoću li putovati s momčadi na pripreme...

Što angažman Stanića i Kepčije znači za Hajduk? Ako je vjerovati njihovim prvim izjavama, zaokret bi se trebao očitovati prije svega u odnosu prema omladinskom pogonu, odakle će Hajduk crpiti glavninu igrača, a eventualna pojačanja dovesti tek i ako to bude nužno.

- Pokušat ćemo graditi na već postavljenim temeljima Hajduka, nećemo ludovati na tržištu. Ako se nešto može dobiti kvalitetno, onda da, ali fokus je na omladinskom pogonu. Imamo jasnu viziju koja se poklapa i s vizijom predsjednika. Hajduk se nalazi na prekretnici, ili će nastaviti pratiti tržište, ili se okrenuti sebi. Volio bih biti dio politike kluba koja ne prati politiku i modu, nego je stvara. Prije 30 godina debitirao sam ovdje kao igrač i znam koliko je teško biti igrač Hajduka. Tu su veliki pritisci, ali i najveći gušti. Kratak je put od raja do pakla, i mi moramo te igrače zaštititi – kazao je Stanić.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Navijače Hajduka naravno najviše zanima kakva je budućnost trenera Damira Burića, koji je za većinu već i onako bivši....

- Nikakve odluke nismo donosili, niti ćemo ih donijeti prije nego li popričamo s trenerom Burićem – kazao je Kepčija, a Stanić dodao kako je njegova vizija trenera Hajduka netko tko igra napadački, zabija puno golova i pobjeđuje, ali to je vizija svih klubova.

- Nema trenera koji nije izgubio, ako ga vidite, javite mi i donijet ću ga na leđima na Poljud. Puno veće momčadi dolaze u oscilacije i poanta je što prije izaći iz njih i bez velikih drama. Hajduk će se posložiti i resetirati prije ili kasnije, ne zbog mene, vas ili trenera, nego zbog energije koja je tu. Kada? To ćemo tek vidjeti, izlaziti s rokovima na predstavljanju bilo bi neozbiljno. Trebamo upoznati momčad, vidjeti kako odgovaraju na procese... I da, sigurno ćemo raditi pogreške. Momčad smo gledali, snimili, ali jedno je to raditi iz fotelje, a drugo vidjeti kako oni dišu i kroza što prolaze. I meni su se mijenjali treneri i sportski direktori i jako dobro znam što to znači. Nestabilnost i promjene jako utječu na mlade momke. Kad gledam utakmicu, mislim da bih mogao ući i okrenuti nešto, ali realnost je drugačija...

Mario Stanić dobro je poznato ime hrvatskoj nogometnoj javnosti, ali Ivan Kepčija nije. No riječi Marija Stanića, koji je inzistirao na njegovom angažmanu poprilično su dobra preporuka.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Odabrao sam čovjeka koji može dati dodatnu vrijednost Hajduku. Odabrao sam kvalitetu, jer kad idete u 'fajt', idete s pravim ljudima. On je u ovoj branši puno kvalitetniji, bolji od mene i siguran sam da će odraditi posao na pravi način - rekao je Stanić.

- Počeo sam karijeru kao trener i to sam radio 12 godina, kad mi se otvorila prilika za rad u Americi. Nakon par godina došao sam u Dinamovu omladinsku školu i zadnjih nekoliko godina isprofilirao se u menadžmentu kluba, gdje ipak možeš kreirati nešto, od sastojaka ''zamiješati dobar kolač''. Jedan sam od rjetkih sportskih direktora koji je bio trener, i razumijem trenerovu situaciju i zbog toga sam pristalica rada s vizijom, a ne vodim se samo emocijama – kazao je Kepčija koji je jako cijenjen u inozemstvu, a nekoliko godina za redom pozivan je kao predavač na seminare koje organizira Real Madrid.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Bio sam pozvan kao predavač prije pet, šest godina na njihov program u kojem dolaze studenti iz cijelog svijeta. Bio sam jedan od predavača i predstavio iskustvo u razvoju igrača, strateškom planiranju momčadi i slično – kazao je Kepčija koji je u par crta predstavio svoje viđenje onoga što će raditi.

- Ne volim puno pričati, više volim raditi i nadam se da će taj rad biti prepoznat, da će nam se po njemu suditi. Bio bih neozbiljan kad bih sad donosio odluke, iako pratim Hajduk u zadnjih nekoliko godina, i pratio sam ga dok sam radio u Legiji. Uvijek je teško naći balans i zaštititi mlade igrače, ne zatvarati im put brzim dovođenjem nekoga sa strane. Pokušavat ću izbjeći takve momente. Trebat će puno više razgovora i analize da bismo se zaletavali s prognozama - kazao je Kepčija.