Hamilton kritizirao Ferrari: 'Tu nema pravila, puno zaostajemo'

Sedmerostruki svjetski prvak u formuli 1 Britanac Lewis Hamilton izazvao je krizu unutar Ferrarija optuživši čelnike momčadi da unutar ekipe "nema pravila", nakon incidenta s kolegom Charlresom Leclercom na startu VN Italije u Monzi.

Hamilton je na početku Velike nagrade Italije, u borbi za treće mjesto pokušao proći prvu šikanu s unutarnje strane, ali mu je Leclers blokirao prolaz. Nisu se dodirnuli, ali je Hamilton uletio u šljunak i pao na deveto mjesto. No, nakon utrke, sedmerostruki prvak kritizirao je Ferrari zbog nedostatka timskih naredbi.

Foto: Claudia Greco

"Ovdje nema pravila", poručio je 41-godišnji Britanac.

"Izgubili smo puno bodova od Mercedesa. Tjednima zaostajemo, teško je. Dajem sve od sebe, ali ponekad nije dovoljno i potrebne su i druge stvari da bi funkcionirale," rekao je.

"Nema pravila. Kad sam bio u Mercedesu, postojalo je pisano pravilo. Nikada nismo došli do te točke. Bilo je nekoliko situacija s Nicom (Rosbergom) i sa mnom, ali većinu vremena je bilo u redu. Ovdje nema pravila," bio je jasan.

Ferrarijev šef Jean Henri Vasseur je poručio kako će o ovome problemu razgovarati interno.

"Razgovarat ćemo o tome interno. To nije ono što smo željeli, nije dobro za momčad," kazao je.

Hamilton se trenutačno nalazi na trećem mjestu poretka svjetskog prvenstva formule 1 sa 191 bodom, dok je Leclerc peti sa 155 bodova. Vodi Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) sa 267 bodova, dok je drugi njegov momčadski kolega Britanac George Russell sa 201 bodom.