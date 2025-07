Hari Rončević zaustavio koncert i ljubio majicu Livaje: 'Zaslužuje reprezentaciju, a neće ga Dalke'

Marko Livaja (31) jedna je od glavnih sportskih priča u Hrvatskoj i ovaj tjedan. Ne toliko zbog nogometnih postignuća nego zbog incidenta u kojem je, kako tvrde slovenski mediji, sudjelovao u noći na utorak ispred kafića Devil kraj hotela u kojem je momčad odsjela na glavnom dijelu priprema u Bledu.

Pokretanje videa... 00:24 Reporter 24sata na mjestu gdje policija kaže da su se sukobili hajdukovci i privatni zaštitari! | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Prema neslužbenoj verziji koju još treba potvrditi policija, kapetan Hajduka je, braneći Dominika Prpića i nakon što su mu prigovorili za preglasnu muziku na prijenosnom zvučniku, nasrnuo na jednoga od redara na Bledskom jezeru i udario ga. Trener Gonzalo Garcia rekao je da je dozvolio igračima da odu popiti pivo i da ga nije briga što su radili.

Nekoliko stotina kilometara istočnije istaknuti navijač Hajduka među estradnjacima Hari Rončević (61) imao je u četvrtak koncert na Đakovačkim vezovima, a pred kraj gotovo dvosatnog nastupa u kojem je i, vidno raspoložen, skinuo majicu, jedan muškarac iz publike dobacio mu je Hajdukovu navijačku upravo s Livajinim likom. Uzeo ju je u ruke pa publici poručio:

- Čovik me zbunija s ovim dresom. Ja ovoga čovika obožavam i nije me sram. Mnogi ga ne vole, mnogi ga ne vole jer je najbolji. Ovaj čovik je najbolji i zaslužuje da igra u hrvatskoj reprezentaciji, ali neće ga, neće ga Dalke - rekao je Rončević pa poljubio Livajin lik na majici i vratio je vlasniku.

Foto: Đakovački vezovi

Na kraju pjesme "Aj ća volin te" dodao je:

- Evo, nek se ne uvrijede navijači bilo kojeg kluba, pa i Dinama i ne znam kojeg. Ali definitivno. Marko Livaja je jedan od najboljih igrača koje sam ikad gledao. A ja sam inače igrao balun i znam šta je nogometaš. Malo je divlji, ali mora biti. Mora. Nitko ga ne voli. Kad mene ne vole, ja sam najdivlji na svitu. Dobro, žena me ne voli pa opet sam dobar. Izdržim to. Ovi ne znaju izdržati ni to. Dobro, pustimo mi Marka Livaju, Marko Livaja je meni tu, kome nije, nećemo ga gnjaviti.

Kako je majica s Livajinim likom nakratko prekinula Rončevićev koncert pogledajte u videu od 3:21:33.