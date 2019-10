Harry, gdje si poš'o? Maguire je zaboravio da je kapetan...

Manchester United je uz puno muke i pobjeda stigao do pobjede protiv Partizana (1-0) u Beogradu. Englezima je to prva pobjeda u gostima nakon čak sedam mjeseci, no za nju su se baš morali potući. Solskjaer je izvadio prošarani sastav s puno promjena i njegovi igrači su bili malo pogubljeni u nekim trenucima utakmice, a posebno se to odnosi na Harryja Maguirea koji je zaboravio da je kapetan!

Ole Gunnar Solskjaer je za ovu utakmicu poštedio stalnog kapetana 'crvenih vragova' Ashleyja Younga te je vrpcu dao Maguireu iako je došao u klub došao tek na ljeto.

E sad, je li stoper bio preuzbuđen zbog toga ili nije bio uopće fasciniran, ne znamo. Naime, protokol svake utakmice je da se kapetan momčadi rukuju međusobno i sa glavnim sucem koji potom baca novčić da bi odredio tko će birati loptu, a tko stranu. Maguire je na to očito zaboravio, pa dok su ga suci i kapetan Partizana Stojković čekali na centru, on je trčkarao po travnjaku zajedno sa svojim suigračima.

Harry Maguire forgot he was captain for Man United tonight 😂



Next he’ll forget he’s a Man United player and rock up back at Leicester pic.twitter.com/ulessQbQ6M — ODDSbible (@ODDSbible) October 24, 2019

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Glavni sudac shvatio je da to može potrajati do sutra pa je preuzeo stvari u svoje ruke i pokazao zaigranom kapetanu Uniteda da dođe na centar da se obavi procedura.

United je na kraju pobijedio 1-0, ali Partizan je lako mogao do boda.

Maguire je u posljednje vrijeme pod paljbom engleskih medija zbog velikih kikseva koje radi na utakmicama, ali glavni razlog je taj što do sad nije opravdao 87 milijuna eura koje je United iskrcao za njega.