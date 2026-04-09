Harry Kane srušio je Real pa nepomično gledao prema gore. Sada je objasnio i koji je razlog

Bayern Munchen pobijedio je Real Madrid 2-1 u četvrtfinalu Lige prvaka na Santiago Bernabeuu, a drugi gol Bavaraca zabio je Harry Kane. Englez je sjajno naciljao i zabio s kakvih 18 metara, a nakon utakmice je jednim detaljem zaintrigirao javnost.

Naime, dok su navijači bavarskog kluba pozdravljali navijače nakon velike pobjede, Kane je nepomično stajao i gledao prema gore. Mnoge je zanimao razlog toga, a sada je Englez objasnio zašto je to učinio.

- Tamo mi je sjedila obitelj. Pokušavao sam pronaći suprugu i obitelj, ali nisam ih uspio vidjeti. Znam da su negdje tamo - objasnio je.

Foto: Peter Kneffel/DPA

Kane je ove sezone odigrao za Bayern 41 utakmicu i zabio 49 golova, uz pet asistencija. U Bayern je stigao u ljeto 2023. za 95 milijuna eura.