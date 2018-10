Harvard se slaže s Mourinhom: Talijani dolaze na predavanje?

Portugalski trener Jose Mourinho oduševljen je talijanskim obrambenim dvojcem Bonucci-Chiellini. Toliko oduševljen da je nakon utakmice Manchester Uniteda i Juventusa rekao kako oni zaslužuju biti na katedri Harvarda te kako trebaju pokazivati kako se braniti.

Nije dugo trebalo čekati na službeni odgovor Harvarda. Francesco D'Agostino, čovjek koji vrši funkciju pomoćnog nogometnog trenera na Harvardu rekao je kako je ovaj prijedlog ozbiljno uzet na razmatranje.

"Bonucci & Chiellini should teach a class at Harvard on how to be a centerback" - Jose Mourinho pic.twitter.com/d9Y5iKG7LY