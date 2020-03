Hazard operirao fibulu desne noge: Belgija se ne treba bojati

Belgijci mogu odahnuti jer bi, ako ne dođe do većih komplikacija, Eden Hazard (29) trebao biti spreman za nadolazeći Euro! Zvijezda Real Madrida operirala je fibulu desne noge nakon što je dva puta ove sezone morao izostajati zbog istog problema. Sad kreće s rehabilitacijom, a cilj je vratiti se na travnjak do sredine lipnja kada započinje Europsko prvenstvo.

Klupska sezona za njega je završena, a prema informacijama koje prenosi španjolski AS, trebat će mu mjesec do mjesec i pol za povratak na travnja, a do pune spreme trebat će mu oko dva i pol do tri mjeseca. Idealan je to scenarij za belgijsku reprezentaciju koja bi tako mogla dočekati Hazarda u potpunosti spremnog za natjecanje, no pitanje je u kakvoj formi.

Čak se i Madriđani nadaju da bi možda mogao nastupiti u posljednjim ligaškim susretima koji bi mogli odlučivati o prvaku, a i u hipotetskom finalu Lige prvaka ako okrenu zaostatak (1-2) protiv Manchester Cityja i pobijede ostale protivnike do finala. Podsjetimo, Hazard se ove sezone ozlijedio u studenom protiv PSG-a, klub se odlučio za konzervativno liječenje što se pokazalo pogrešnim.

Čekalo ga se puna tri mjeseca, zatim je odigrao dvije utakmice i opet se ozlijedio. Zinedine Zidane i Roberto Martinez mogu se samo nadati kako će ovaj put biti drukčije jer će Eden, u punom sjaju, biti prijeko potreban i jednom i drugom treneru u borbi za velike trofeje. Zidaneu možda ne ove, ali svakako sljedeće sezone.