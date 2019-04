Hearn se izlajao: Joshua će se boriti protiv Andyja Ruiza?!

Anthony Joshua trebao se 1. lipnja boriti s Jarrellom Millerom, no Amerikanac je suspendiran zbog dopinga. U međuvremenu, Joshuin menadžer Eddie Hearn bacio se na posao traženja novog protivnika, no većina nije htjela prihvatiti borbu s tako malim rokom za pripremu.

A čini se kako je Hearn zabunom otkrio tko je sljedeći protivnik. Na pitanje o tome je li Andy Ruiz sljedeći Joshuin protivnik, menadžer je odgovorio:

- Da, ovog vikenda ćete vidjeti - rekao je pa je odglumio da je krivo čuo:

- Ah, Andy Ruiz?! Nisam siguran... On izgleda dobro, no nije to još dogovoreno. Ima još puno detalja za dogovoriti.

Ruiz (29) je poražen tek jednom u 33 borbe, a koban je tada bio Joseph Parker.

- Sviđa mi se Ruiz. Znam da je jedan od ljudi koji bi dali sve od sebe protiv Joshue. Došao bi se boriti. On je taj, on je spreman, no nije ništa dogovoreno. Želim nekoga tko će doći i pokušati nokautirati Joshuu, ne želim čovjeka koji će doći, a da već zna da će izgubiti pa da bude nokautiran u prvih par rundi bez da je ijednom uputio udarac - objasnio je Hearn pa zaključio:

- Želim nekog tko će doći samouvjeren, pun srca i vjere. Postoje dva ili tri takva boksača, a Andy je jedan od njih!