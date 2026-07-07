Heat predstavio Giannisa, navijači slave početak nove ere

NBA momčad Miami Heat službeno je potvrdila jedan od najvećih prelazaka posljednjih godina - dolazak grčke superzvijezde Giannisa Antetokounmpa. Vijest je objavljena na službenom profilu kluba na društvenoj mreži X, izazvavši lavinu oduševljenih reakcija navijača diljem svijeta.

U kratkoj, ali upečatljivoj objavi, Miami Heat je poželio dobrodošlicu dvostrukom MVP-u lige riječima: "IDEMO! Dobrodošao u Miami!". Poruka je popraćena i atraktivnom grafikom na kojoj Antetokounmpo pozira u bijelom dresu Miamija s brojem 34, dok se u pozadini nazire zalazak sunca s palmama u prepoznatljivim ružičastim i plavim tonovima koji simboliziraju grad.

Navijači slave novu eru kluba

Objava je u kratkom roku postala epicentar slavlja navijača Heata. Društvene mreže preplavljene su porukama podrške i uzbuđenja, a mnogi su ovaj potez uprave ocijenili kao povratak kluba u sam vrh NBA lige. Komentari poput "Vratili smo se!", "Miami ima superzvijezdu" i "Molili smo se za ovakva vremena" dominirali su ispod objave.

Atmosferu su dodatno podgrijali brojni videouradci, GIF-ovi i takozvani "memeovi" koji slave dolazak "Greek Freaka" na Floridu. Zanimljivo je da su se javili i pojedini navijači Milwaukee Bucksa, Giannisovog bivšeg kluba, koji su mu poželjeli sreću u novoj sredini, poručivši navijačima Miamija da "uživaju u veličini".

Klub je brzo iskoristio ogroman interes te je samo tri minute nakon prve objave uslijedila i druga, u kojoj su pozvali navijače da naruče dresove s Giannisovim imenom putem službene internetske trgovine. Ovaj potez potvrđuje da je dolazak Antetokounmpa, osim sportskog, i ogroman marketinški uspjeh za franšizu s Floride, označavajući početak onoga što navijači već sada nazivaju "Giannisovom erom".

Foto: Benny Sieu/REUTERS

*Uz korištenje AI-ja