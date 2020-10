Heat u velikim problemima: Bole li više ozljede ili poraz?

Miami Heat je prvo utakmicu finala NBA lige uvjerljivo izgubio od LA Lakersa 116-98, a više od poraza klupu Miamija zabrinjava činjenica da su im se ozlijedila dvojica iz startne petorke

<p>Htjeli smo spektakl u finalu NBA lige, no kako sada stvari stoje, ništa od toga. <strong>L.A. Lakersi</strong> su pobijedili <strong>Miami Heat </strong>u prvoj utakmici finala 116-98, a razlika je mogla biti i veća. Lakersi su u jednom trenutku vodili 32 razlike i Miami će morati nešto zbilja posebno smisliti ako želi do naslova </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: ZUBAC NA TRENINGU S DJEVOJKOM</strong></p><p>Je li moglo gore početi za Miami? Sigurno da nije. Momčad koju odlikuje odlična timska igra je u prvoj utakmici ostala bez dva standardna člana prve petorke.</p><p><strong>Goran Dragić</strong> je razigravač Miamija već dugi niz godina i bez njega glavni trener Miami Heata Erik Spoelstra ne može zamisliti svoju momčad. Slovenac je napustio igru nakon samo nepunih 15 minuta provedenih na terenu zbog ozljede stopala.</p><p>- Znam da je čvrst kao i svi moji igrači, a i finale je - rekao je o svom razigravaču Spoelstra pa još dodao:</p><p>- Trenutačno ne znamo koliko je ozbiljna ozljeda stopala.</p><p><strong>Bam Adebayo</strong>, heroj šeste utakmice protiv Boston Celticsa u je Miami osigurao finale, također se ozlijedio. On je na parketu proveo malo više vremena. Za 21 minutu na parketu zabio je 8 poena nakon čega je izašao zbog ozljede lijevog ramena.</p><p>Nakon njihovog izlaska sav pritisak na sebe stavio je <strong>Jimmy Butler </strong>koji također vuče ozljedu zgloba pa se s tim naslov prvaka NBA lige za Miami čini vrlo malo izglednim. Bit će to borba Davida i Golijata ako u sljedećim utakmicama ne zaigra bar prvospomenuti dvojac jer na drugoj strani samo čeka momčad koja je 'nanjušila' krv.</p><p>- Znamo koliko želi pobijediti, koliko želi ratovati i boriti se s nama. Očito ga volimo zbog toga i želimo da je na parketu s nama. No, što god mu doktor ​​naredi, to mora učiniti. Razumijem da on želi izaći vani i natjecati se i očito mi želimo da on bude vani s nama, ali prvo se mora pobrinuti za sebe - komentirao je Butler ozljedu Dragića.</p><p>Lakersima sigurno ne manjka motiva. <strong>Anthony Davis</strong> još nema NBA prsten, a u izostanku Adebaya navijači ne vide nikoga tko može zaustaviti 'Obrvu' koji je nakon izlaska Bama počeo neometano 'divljati'. Utakmicu je završio na 34 poena, šest asistencija i devet skokova.<strong> LeBron James</strong>, trostruki osvajač NBA prstena, bio je na pragu triple-doublea sa 24 poena, 14 asistencija i devet skokova.</p><p>Kad tome još dodamo da je momčad u ovoj sezoni pretrpjela smrt legende kluba Kobea Bryanta, što je posebno potreslo 'Kralja' LeBrona, znamo da inspiracije neće zafaliti, a sigurno da svi skupa žele osvojiti i posvetiti upravo njemu naslov prvaka.</p>