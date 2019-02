Heber i Tomečak i dalje su out, jedan se oporavi, drugi ozlijedi

Rijeka se pred regionalni derbi s Istrom (petak, 18:00 na Rujevici) opet prvenstveno bavi utvrđivanjem borbenog stanja svojih debelo načetih trupa.

Sad je bolje, sad nema samo ozljeđivanja nego se neki i oporavljaju. Pod radnim naslovom 'Jedan ozdravi, drugi se ozlijedi'. Ili, u aktualnom 'prijevodu': stoper Punčec se vraća u sastav, stoper Escoval zbog ozljede gležnja ispada iz svih kombinacija naredna dva-tri tjedna.

U petak gostujemo kod @NKRijeka ! U remiju krajem kolovoza heroji Istre bili su Ramon Mierez s 2 pogotka i Regan Obeng, koji je u 82. minuti postavio konačnih 3-3 ⚽💪#ForzaIstra 💚💛 pic.twitter.com/ICrcoAXLin — NK Istra 1961 Pula (@NKIstra1961Pula) February 26, 2019

- Brojno stanje nam je isto kao prije prošle utakmice, vratio se jedan stoper, ozlijedio drugi. Escoval gležanj nije toliko loše da će igrač biti out do kraja sezone, ali dosta je štete taj gležanj pretrpio i prema nekim mojim iskustvima to je ozljeda sa minimalno dva do tri tjedna van stroja - priča šef struke Igor Bišćan.

- Ne, nije istina da će Heber sutra igrati. Neće ni biti u kadru. Kod njega i Tomečaka se oporavak malo odužio. Heberov subjektivni osjećaj isti je kao procjena liječnika i struke: bolje ne riskirati.

Istra?

- Teško ih je definirati. Primaju malo golova, ali malo i zabijaju, disciplinirani su, ali i nepredvidljivi. Znači, bit će zanimljivo. Zbog nepredvidljivosti protivnika i činjenice da ovo jest derbi. Regionalni derbi sa uvijek dodatnom težinom i sigurno sa dodatnom draži. Nikad tu nije lako nešto predvidjeti, prognozirati...

Ali?

- Ali Rijeka po svemu ima ulogu favorita i mi tu ulogu prihvaćamo. Protiv Istre Rijeka računa na tri boda - rekao je Bišćan.

🏆 Rijeka - @NKIstra1961Pula

🏟️ HNK Rijeka

🕕 18 sati

📅 1. ožujka

🎫 https://t.co/k7oRsoSpZ3



*Istočna tribina prodavat će se po cijeni od 30 kuna za članove HNK Rijeka, a jedan član može kupiti četiri ulaznice#ZajednosmoRijeka #PrvaHNL pic.twitter.com/2xj8CdfqH9 — NK Rijeka (@NKRijeka) February 25, 2019

Robert Murić polako počinje pred HNL auditorij stavljati dijelove svog neupitnog talenta. Asistencija kod Rudeša bila je 'bombon'.

- Je, kod Rudeša sam imao tu asistenciju, a na Rujevici protiv Istre nadam se počinjem i s golovima za Rijeku - govori Bišćanov, još uvijek nepotpuno spremni fantasista.

- Sve se bolje osjećam, uskoro ću moći svih 90 minuta. Zasad još uvijek imam te pauze u igri, klasično traženje one pune natjecateljske forme. U Rijeci mi je sjajno, primljen sam vrhunski no, realno, trebat će još neko vrijeme da baš posve uđem u sve mehanizme igre.

Derby della Učka?

- Istra je neugodna, nepredvidljiva, ovakvim je utakmicama uvijek teško pogađati ishod, ali s razlogom smo mi favoriti. Dakle: naša koncentracija maksimalna od početka do kraja, bez opuštanja i od prve sekunde preuzimanje kontrole nad utakmicom. To je način na koji trebamo odigrati s Istrom i napraviti ono što planiramo: pobijediti na našoj Rujevici - rekao je Robert Murić.