Hej, to nije lopta! Golman West Hama zgrabio je glavu suigrača

Golman West Hama Adrián San Miguel odigrao je fantastičnu utakmicu u četvrtak na Wembleyju, gdje su "čekićari" uhvatili bod protiv Tottenhama u posljednjoj utakmici 22. kola Premiershipa.

Imao je Španjolac čak sedam obrana, a koliko je bio u utakmici pokazuje i scena kad je, umjesto lopte, uhvatio glavu svog suigrača Cheikha Kouyatéa!

"Ako ste gledali utakmicu, prerano sam krenuo na loptu i Cheikhu je trebalo istegnuti vrat, tako da sam mu probao pomoći. Oprostite, imam dva posla, čuvati gol i pomoći suigračima 🏻🤣", napisao je Adrán na Twitteru.

If you were watching the game,I had the ball in my hands one second early but... @PapiCheikhou needs crack his neck so I tried to help him,so sorry I have two job,save goals and help my teammates ✋🏻🤣 #goalkeeper #chiropractor #taluego https://t.co/qIpKqxgeT3