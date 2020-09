Henderson poručio: Ti si uvijek bio kapetan bez trake, fališ mi. Dejan odgovorio: Bez riječi sam

JOŠ GA NE ZABORAVLJAJU "Nadam se da si svjestan da te se s pravom smatra jednim od najboljim na svijetu na tvojoj poziciji. Kod nas i u Hrvatsku usadio si mentalitet da se uvijek borimo", stoji u pismu

<p>Hrvatski reprezentativac <strong>Dejan Lovren </strong>prešao je u ovome prijelaznom roku u ruski <strong>Zenit</strong>, ali u Liverpoolu, u kojemu je proveo šest godina, i dalje nije zaboravljen. Dapače, nakon gorkih poraza u Ligi nacija gdje su naši 'vatreni' u mreži skupili čak osam komada i nakon mnogobrojnih kritika na račun Lovrenove igre, naš je iskusni nogometaš dobio i pohvale na svoj račun. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lovren nedostaje Liverpoolu</strong></p><p>Naime, kapetan Liverpoola, <strong>Jordan Henderson</strong>, poslao je pismo i poklon Dejanu Lovrenu, a naš se nogometaš pohvalio dobivenim na društvenim mrežama. Emotivno pismo donedavnog suigrača u potpisu 'Henda' ostavilo je 'Deja' bez riječi.</p><p>"Ne mogu zamisliti Liverpool bez tebe i, iskreno, još mi nije sjelo da se ne vraćaš. Bio si vrlo važna figura u našoj svlačionici i jedan od najutjecajnijih igrača, koji nam je pomogao da postanemo ono što smo danas - pobjednici.</p><p>Nadam se da si svjestan da te se s pravom smatra jednim od najboljim na svijetu na tvojoj poziciji. Kod nas i u Hrvatsku usadio si mentalitet da se uvijek borimo. Čak i u vremenima u kojima ti nije bio lako bio si ovdje za sve nas i nikad neću zaboraviti podršku koju si mi pružio da postanem vođa ove momčadi. Ti si uvijek bio "kapetan" iako nemaš traku oko ruke. Svima si nam uzor.</p><p>Izvan terena si bio jedna od najboljih osoba s kojima sam imao priliku dijeliti svlačionicu. Svaki igrač, nevezano za zemlju iz koje dolazi, mogao se s tobom povezati, a to je nevjerojatna ljudska kvaliteta.</p><p>Već mi nedostaješ te i dalje očekujem da ću te ponovno vidjeti na treningu da diskutiramo i da se "zezamo". Nadam se da si svjestan koliko si dao za ovaj klub i ja ću ti uvijek biti na raspolaganju ako bilo što treba tebi ili tvojoj obitelji. Sretno u budućnosti, ali moraš znati da u Liverpoolu uvijek imaš braću ako nas zatrebaš. You'll never walk alone, Hendo", stoji u dugom i emotivnom pismu kapetana 'redsa'. </p>