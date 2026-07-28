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OVO MU JE PRVIJENAC

Heroj Dinama: Vratili smo se, to je karakter! Bolja smo momčad

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 3 min
Heroj Dinama: Vratili smo se, to je karakter! Bolja smo momčad
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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DINAMO - THUN 3-2 Thun je bio okomit i opasan, ali odigrali smo bolje u drugom dijelu i pred kraj. Analizirali smo ih i to je urodilo plodom. Nastavak u Ligi prvaka? Prvo odmor, rekao je Moris Valinčić

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Dinamo je u velikoj drami pobijedio švicarski Thun 3-2 (ukupno 4-3) i osigurao europsku jesen. Thun je imao 2-0 nakon prvih 45 minuta, dobio crveni i krenuo je preokret Dinama. "Modri" su opsjedali gol protivnika, stvarali šanse i uspjeli zabiti tri gola. Nakon 90 minuta je bilo 2-2, a onda je fenomenalno u produžecima pogodio Moris Valinčić. Nakon utakmice za RTL govorio je upravo Valinčić.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Valinčiću je ovo bio prvi gol za Dinamo.

- Hvala navijačima, spektakl je bio. Ne znam kako da počnem. Luda utakmica. Puno mi znači taj prvi gol, ali više mi znači karakter momčadi jer smo se vratili. Protiv ekipe koja je ovako defenzivna je jako teško. Prvenstveno mi je drago za ekipu, a super je što sam danas uspio pomoći - rekao je Valinčić.

Početak užasan, zatim preokret.

- Nismo dobro počeli, stalno smo pričali o prekidima pa tako primili. Ova ekipa ima nešto drugo, drago mi je da smo izvukli. Neopisiva noć. Travnjak? Je pravi, ali  to je 11 na 11, bolja ekipa će pobijediti i to smo danas bili mi - rekao je Valinčić pa nastavio:

- Thun je bio okomit i opasan, ali odigrali smo bolje u drugom dijelu i pred kraj. Analizirali smo ih i to je urodilo plodom. Nastavak u Ligi prvaka? Prvo odmor, zatim Slaven. Dobro se rekuperirati, najvažnije je da smo mi pravi.

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