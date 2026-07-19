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BUKAYO SAKA

Heroj Engleske: Bellingham nije trebao pucati penal. Je li mi žao što nisam više igrao? Naravno...

Piše Issa Kralj,
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Heroj Engleske: Bellingham nije trebao pucati penal. Je li mi žao što nisam više igrao? Naravno...
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Foto: Paul Childs
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Bila je ovo luda utakmica, razočarani smo što nismo u finalu. Prvo poluvrijeme je bilo naše, a drugo je pripalo njima. Ipak, zabili smo dva pogotka - izjavio je Saka nakon utakmice

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Engleska je osvojila brončanu medalju nakon nevjerojatne utakmice u Miamiju gdje je pala Francuska (6-4). Jedan od glavnih junaka u engleskim redovima bio je Bukayo Saka koji je u Maignanovu mrežu utrpao tri gola. Saka je najprije zabio u 37. minuti, pa u 46. minuti na kraju prvog djela, a hat-trick je postigao realizirajući penal u 87. minuti. 

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: Paul Childs

Gusto je u 85. minuti napravio prekršaj nad Spenceom u kaznenom prostoru i glavni sudac Valenzuela pokazao je na udarac s bijele točke. Prvo je kod lopte bio Jude Bellingham, ali je na kraju izvođenje penala propustio Saki. 

- Jude ga nikada nije namjeravao izvesti. Prvi mi je rekao da uzmem loptu i krenem po hat-trick. Nitko me nije pokušao omesti. Znao sam da ću pucati- objasnio je trostruki strijelac tu zamjenu. 

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Kratko je komentirao ludu utakmicu u kojoj je Engleska vodila 4-0 na poluvremenu, a onda se Francuska skoro vratila i izjednačila. 

- Bila je ovo luda utakmica, razočarani smo što nismo u finalu. Prvo poluvrijeme je bilo naše, a drugo je pripalo njima. Ipak, zabili smo dva pogotka i došli do pobjede.

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: Paul Childs

Na pitanje je li želio igrati više tijekom turnira, odgovorio je:

- Naravno da jesam, ali sada je prekasno razgovarati o tome. Pokušavam govoriti na terenu, a sada je sve gotovo i moramo nastaviti dalje. Spreman sam. 

Izbornik Tuchel u ranijim je utakmicama davao prednost Morganu Rogersu, a nakon osvojene medalje pojasnio je tu odluku. 

- Bukayo je sve napravio kako treba. Jednostavno sam imao osjećaj da će Morgan Rogers protiv Argentine sudjelovati u nečemu posebnom. To je bio jedini razlog. Saka je pokazao da je ključan igrač, u to nikada nismo sumnjali - rekao je za Sky Sports. 

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