Heroj Osijeka: 'Lakše je kada ne igra Livaja, još je protiv nas uvijek posebno raspoložen...'

Osijek je nakon dvije godine pobijedio Hajduk na Poljudu i tako došao na korak do osiguravanja opstanka u HNL-u. "Bijelo-plavi" sada imaju sedam bodova više od posljednjeg Vukovara i još igraju međusobni ogled. Najzaslužniji za tri boda koja nose s Poljuda jest golman Marko Malenica.

- Pobijedili smo, osjećaj je odličan. Od prve do zadnje minute imali smo plan koji smo proveli u djelo. Zabijali smo iz uigranog prekida, kasnije smo se spustili u niski blok i obranili se. Sretni smo što smo osvojili sva tri boda - rekao je.

Vi ste bili na visini zadatka, obranili ste kazneni udarac i još nekoliko velikih prilika igračima Hajduka?

- Znate kako je, teško je osvojiti bodove na Poljudu ako golman nije na visini zadatka. Svi smo dali maksimum, od prvoga do zadnjega. Sretan sam kako je momčad reagirala, a sada to moramo ponoviti i u sljedećoj utakmici. Hajduk je napadao, očekivali smo da će imati svoje prilike, ali zadovoljan sam kako smo stajali na terenu.

Je li bilo lakše bez Marka Livaje?

- Iskreno, jest. Svi znamo o kakvom se igraču radi, protiv nas je nekako još raspoloženiji. Mi smo kao momčad izgledali dobro i neutralizirali Hajduk sve do samog kraja utakmice.

Jesu li ovo bodovi vrijedni opstanka u prvoligaškom društvu?

- Još je puno bodova u igri. Gledamo utakmicu po utakmicu, a cilj nam je uhvatiti što višu poziciju jer ovo nije mjesto koje Osijek zaslužuje. Imamo još nekoliko utakmica da to ispravimo.

Je li ovo i vaša osobna satisfakcija, s obzirom na to da ste jedno vrijeme bili na klupi?

- Ja sam tu za Osijek, što god treba. Naravno da nitko nije sretan na klupi i nije bilo lako, ali to ostavljamo iza sebe. Dajem sve od sebe da pomognem momčadi - zaključio je Malenica.