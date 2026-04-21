Obavijesti

Sport

JOŠ JEDNA SJAJNA PARTIJA

Heroj Osijeka: 'Lakše je kada ne igra Livaja, još je protiv nas uvijek posebno raspoložen...'

Piše Tomislav Gabelić, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Svi smo dali maksimum, od prvoga do zadnjega. Sretan sam kako je momčad reagirala, a sada to moramo ponoviti i u sljedećoj utakmici, poručio je Malenica

Admiral

Osijek je nakon dvije godine pobijedio Hajduk na Poljudu i tako došao na korak do osiguravanja opstanka u HNL-u. "Bijelo-plavi" sada imaju sedam bodova više od posljednjeg Vukovara i još igraju međusobni ogled. Najzaslužniji za tri boda koja nose s Poljuda jest golman Marko Malenica.

- Pobijedili smo, osjećaj je odličan. Od prve do zadnje minute imali smo plan koji smo proveli u djelo. Zabijali smo iz uigranog prekida, kasnije smo se spustili u niski blok i obranili se. Sretni smo što smo osvojili sva tri boda - rekao je.

Vi ste bili na visini zadatka, obranili ste kazneni udarac i još nekoliko velikih prilika igračima Hajduka?

- Znate kako je, teško je osvojiti bodove na Poljudu ako golman nije na visini zadatka. Svi smo dali maksimum, od prvoga do zadnjega. Sretan sam kako je momčad reagirala, a sada to moramo ponoviti i u sljedećoj utakmici. Hajduk je napadao, očekivali smo da će imati svoje prilike, ali zadovoljan sam kako smo stajali na terenu.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Je li bilo lakše bez Marka Livaje?

- Iskreno, jest. Svi znamo o kakvom se igraču radi, protiv nas je nekako još raspoloženiji. Mi smo kao momčad izgledali dobro i neutralizirali Hajduk sve do samog kraja utakmice.

NAKON PORAZA Garica: Disciplina i energija me brinu, i to kroz cijelu sezonu...
Jesu li ovo bodovi vrijedni opstanka u prvoligaškom društvu?

- Još je puno bodova u igri. Gledamo utakmicu po utakmicu, a cilj nam je uhvatiti što višu poziciju jer ovo nije mjesto koje Osijek zaslužuje. Imamo još nekoliko utakmica da to ispravimo.

Je li ovo i vaša osobna satisfakcija, s obzirom na to da ste jedno vrijeme bili na klupi?

- Ja sam tu za Osijek, što god treba. Naravno da nitko nije sretan na klupi i nije bilo lako, ali to ostavljamo iza sebe. Dajem sve od sebe da pomognem momčadi - zaključio je  Malenica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Preobrazba profesorice iz Rijeke: Postala je bodibilderica, sad osvaja titule diljem Europe
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Preobrazba profesorice iz Rijeke: Postala je bodibilderica, sad osvaja titule diljem Europe

Dejanira Žuklić (37) predavala je filozofiju riječkim srednjoškolcima, radila u turizmu, ali bodibilding i treninzi fitnessa ipak su prevladali i u tome uživa. Pogledajte kako je izgledala nekad, a kako danas
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'
I ON JE SPORTSKA ZVIJEZDA

FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'

Nikki Bella (42) i Cooper DeJean (22) potvrdili romansu! Iskra među njima, ali bez žurbe. Nikki sretna i slobodna, uživa u životu bez pravila i kaže: "Nazivaju me d*oljom i to je smiješno"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026