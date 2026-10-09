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USKORO KREĆE NBA

Hezonja i Matković su sjajnim nastupima najavili novu sezonu NBA-a, LeBron James debitirao

Piše Ivan Kužela,
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Hezonja i Matković su sjajnim nastupima najavili novu sezonu NBA-a, LeBron James debitirao
Foto: David Dermer
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Hezonja je u novom NBA povratku zabio pet poena za Cleveland, a Matković je bio solidan s devet poena za Pelicanse. LeBron James je debitirao za Philadelphiju u porazu od Netsa

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Mario Hezonja (31) započeo je novu NBA epizodu nastupom za Cleveland Cavalierse, koji su u pripremnom susretu izgubili od Boston Celticsa 124-113. Hrvatski košarkaš dobio je priliku s klupe te je u 16 i pol minuta na parketu zabilježio pet koševa, pet skokova i tri asistencije.

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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hezonja je iz igre pogodio dva od sedam pokušaja, a jednom od dva pokušaja bio je precizan u tricama. Upisao je i jednu izgubljenu loptu, dok je prve poene u dresu Clevelanda postigao polaganjem nakon akcije s alley-oop dodavanjem.

Za 31-godišnjeg hrvatskog reprezentativca ovo je povratak u najjaču košarkašku ligu svijeta. U NBA-u je prethodno nastupao od 2015. do 2020. godine, igrajući za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse.

Karlo Matković također je nastupio u pripremnoj utakmici svoje momčadi. New Orleans Pelicansi izgubili su od Miami Heata 128-118, a hrvatski centar u 12 minuta igre postigao je devet poena i uhvatio tri skoka. Matković je iz igre pogodio četiri od sedam šuteva, a Miami je do pobjede predvodio Giannis Antetokounmpo s 18 poena.

NBA: Preseason-New Orleans Pelicans at Oklahoma City Thunder
Foto: Alonzo Adams

U ostalim utakmicama NBA predsezone odigranima u noći na petak, Atlanta Hawksi pobijedili su San Antonio Spurse 123-116. Washington Wizardsi svladali su New York Knickse 111-109, dok su Brooklyn Netsi bili bolji od Philadelphia 76ersa rezultatom 114-108. Za Philadelphiju je debitirao LeBron James; odigrao je prvo poluvrijeme i za 18 minuta upisao 10 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Utakmice u noći na četvrtak donijele su nekoliko neizvjesnih završnica. Milwaukee Bucksi pobijedili su Oklahoma City Thunder 128-126, Orlando Magic svladao je Memphis Grizzliese 122-118, a Chicago Bullsi bili su bolji od Phoenix Sunsa 124-117. Portland Trail Blazersi slavili su protiv Golden State Warriorsa 123-118, dok su Indiana Pacersi pobijedili Minnesota Timberwolvese 123-112.

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