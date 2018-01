Hezonja ponovo jako dobar, ali Orlando tone sve dublje na dno

Mario Hezonja dobiva sve veću minutažu od trenera Orlanda Franka Vogela, i opet je opravdano njegovo povjerenje. Hrvatski košarkaš zabio je 14 poena (devet u prvom poluvremenu) uz četiri skoka i četiri asistencije u sinoćnjem ogledu Magica kod Dallasa 114-99.

Orlandu je to nevjerojatan 14. poraz u posljednjih 15 utakmica u NBA ligi, sa svega 12 pobjeda u 41 utakmici ove sezone druga su najlošija momčad lige iza Atlante (10-30). Najbolji kod Mavericksa bili su Dennis Smith Jr. i veteran Dirk Nowitzki, koji su zabili po 20 poena.

Ivica Zubac nije bio u konkurenciji za utakmicu njegovih LA Lakersa i Sacramenta. Domaćini su slavili u Staples Centru 99-86. Julius Randle ubacio je 22 poena za domaćine, a Bogdan Bogdanović (19) bio je najefikasniji kod poraženog sastava.

Portland je iznenadio Oklahomu na njenom parketu 117-106 uz 27 poena C.J. McColluma, a još jedno neočekivano gostujuće slavlje, ono Miamija u Torontu, donio je Wayne Ellington polaganjem posljednjoj sekundi a 90-88. Goran Dragić zabio je najviše za Heat, 24 poena.

Wayne Ellington's game winning layup for the @MiamiHeat is even better with Titanic music!!!



🏀🚢🎶 pic.twitter.com/6SlgKyiYNi