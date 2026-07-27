Hezonja se okladio na samoga sebe: Evo što ga čeka u Cavsima i tko će mu biti konkurencija

Cleveland Cavaliersi i Golden State Warriorsi ispostavili su se kao jedine dvije realne opcije. I Mario Hezonja (31), na kraju priče, odabrao je onu koja bi mu igrački trebala kudikamo više odgovarati. Nakon što je LeBron James počastio Philadelphiju kao završnu stanicu karijere, u Clevelandu su za "sitniš", tj. veteranski minimum te, najvažnije, bez narušavanja "salary capa", dobili vjerojatno najboljeg košarkaša koji je zadnjih sezona egzistirao na europskim parketima.

Ivica Zubac i Karlo Matković dobivaju društvo, a Hrvatska, makar je to iz reprezentativne perspektiva loša vijest jer više ni Hezonje neće biti u dva od tri kvalifikacijska prozora za Svjetsko prvenstvo, trećeg igrača u NBA ligi. Cavsi će Hezonji biti četvrti NBA klub u karijeri, nakon Orlanda, New Yorka i Portlanda, u čijim je dresovima skupio ukupno 330 utakmica.

Mario Hezonja danas, u 32. godini, kao MVP vodeće europske lige - španjolske Endese - stiže ostaviti trag i u NBA ligi. I da ne bude previše nepotrebne rasprave, on u NBA ne odlazi zaraditi. U prvoj povratničkoj sezoni definitivno ne. Možda će nekima zvučati nevjerojatno, ali kratkoročno bi - sljedeće sezone - više profitirao da je ostao u Real Madridu jer na ovih 2,8 milijuna eura s Cavsima u bruto iznosu treba odbiti 40 posto poreza, a pritom igrači u NBA-u sami snose troškove stanovanja. Kad stavite to u jednadžbu, odnosno usporedite s 2,5 milijuna eura neto u Realu, Hezonja u NBA nije otišao napuniti bankovni račun. Naravno, ne izbori li se dogodine za bogatiji ugovor i NBA status, kao kumulativni cilj. Na kraju, već je sad dovoljno zaradio da mu novac ne bude primaran cilj.

Foto: Dusan Milenkovic

Hezonja se ovaj put kladio na samoga sebe. U punoj igračkoj i košarkaškoj zrelosti dolazi popraviti dojam koji je ostavio u prvoj epizodi, koja je trajala od 2015. do 2020. godine. Čvršći, fizički i košarkaški dominantniji, mentalno zreliji, Hezonja u Cavsima ne bi trebao biti u epizodnoj ulozi. Cleveland je prošle sezone, nakon omjera 50-32 u osnovnom dijelu sezone, dogurao do finala Istočne konferencije, u kojem su ga pomeli NY Knicksi, budući prvaci. Pritom su Cavsi odradili najvažniji posao ovoga ljeta, odnosno vezali Donovana Mitchella, koji je dobio maksimalac od 273 milijuna eura za četiri godine, te Jamesa Hardena. Uz Evana Mobleyja i Jarreta Allena pod košem, Cavsi su potencijalni "contender", no mnogo se toga mora poklopiti tijekom NBA sezone, a pitanje je koliko u toj priči Cavsi imaju "kilograma". Konačno, Cavsi ne obiluju najvišom kvalitetom i kvantitetom na krilnim pozicijama i od toga bi Hezonja mogao profitirati u ovoj sredini. Projektirani starter na krilnoj poziciji je Max Struss, no Hezonjina svestranost, pa i kvaliteta da može odraditi i bekovsku rolu, treneru Kennyju Atkinsonu nudi mnogo više opcija.

Stoga, Hezonja nije došao u Cavse da bi čekao loptu u kutu, ako bi je i dočekao kraj Hardena i Mitchella. Hezonja je došao biti ozbiljan igrač rotacije, a to znači barem 25 minuta u prosjeku. A vrlo lako i član petorke...