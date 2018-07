Hezonja u Knicksima; Ludnica u LA-u - LeBron je potpisao!

Mario Hezonja novi je košarkaš New Yorka. Iako slavni Knicksi još nisu službeno objavili ovaj 'deal' izvori bliski klubu za američki su ESPN potvrdili da je hrvatski košarkaš potpisao jednogodišnji ugovor s New Yorkom vrijedan 6,5 milijuna dolara!

U New York je Hezonja (23) stigao kao slobodan igrač, a u klubu se nadaju kako će u sezoni koja je pred nama Mario u potpunosti ispuniti svoj potencijal zbog kojeg je i bio peti izbor na draftu 2015. godine. U borbi za Hezonju Knicksi su pobijedili nekoliko klubova, navode Amerikanci, uključujući Portland, Sacramento i Memphis.

Glavni razlog navodno je trener David Fizdale i činjenica da bi Mario u Knicksima trebao imati važnu ulogu na parketu. Nakon što je Orlando odlučio da neće ostaviti Hezonju Mario je proigrao i sezonu završio na prosjeku 9,7 koševa, 3,7 skokova i 1,4 asistencije u 22 minute koliko je u prosjeku dobivao na parketu.

No glavna vijest, ne samo dana, već i cijele NBA sezone je odlazak Lebrona Jamesa iz Clevelanda. Kralj je, kako se i nagađalo, potpisao za LA Lakerse na četiri godine u ugovoru vrijednom 154 milijuna dolara.

BREAKING: LeBron James is headed to LA, according to Klutch Sports. The deal is for 4-years, $154M. pic.twitter.com/oLoBw2TwFH