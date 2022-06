'Grobari' opet laskaju Hezonji: 'Ti si naš, Mario. Vrijeme je...'

Čitao sam da me Dule Vujošević želi, ali i Barcelona, klubovi iz Grčke, Turske. Partizan mi je najdraži od svih tih klubova, čak i od Cibone. Takve navijače nema nitko. Kad dođu, daješ 300 posto, a zna se da su najbolji na Balkanu i šire u radu s igračima. Bio bi to dobar potez za mene. Vjerojatno bi mi zamjerili (Hrvati, op.a.), ali to me zaista ne zanima, riječi su tada 17-godišnjeg Marija Hezonja, zbog kojih i dandanas hrvatski reprezentativac dobiva 'ponude' i slatke riječi navijača beogradskog kluba.

Posljednji u nizu povoda, Hezonja je dao tako što je podijelio objavu Eurolige u kojoj stoji da će u tom natjecanju sljedeće godine zaigrati Valencija i Partizan budući da je ruskim klubovima to zabranjeno.

"Ništa novo za njih. Trebali bi biti stalni članovi. Odličan potez", napisao je Hezonja o odluci Eurolige.

"Čekamo te, Mario. Ne propusti doživjeti jedinstven osjećaj koji donosi igranje za Partizan za najboljeg europskog trenera.", "Ti si naš", "Samo dođi, Mario, ljubi te brat", "Mario, sljedeća stanica Beograd i crno-bijeli dres", "Vrijeme je, Mario", neki su od komentara 'grobara'.

Hezonja se ovih dana nalazi u kampu hrvatske reprezentacija koja krajem lipnja i početkom srpnja igra posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo.

