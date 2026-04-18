Hit napadač lovi zlatnu kopačku i sada ga želi katalonski gigant

Barcelona zna što želi: visokog, fizički dominantnog napadača s iskustvom u La Ligi koji može probijati čvrsto postavljene obrane. Ako ne uspiju dovesti Juliana Alvareza (25) iz Atletico Madrida, katalonski klub ima spreman plan B i on nosi ime Vedat Muriqi (31).

Kosovski reprezentativac u dresu Mallorce igra jednu od najboljih sezona u karijeri. Upravo je srušio i povijesni rekord kluba, s 55 golova u La Ligi prestigao je legendarnog Samuela Eto'a, koji je taj rekord držao punih 22 godine. Ove se sezone nalazi na drugom mjestu ljestvice strijelaca La Lige s 21 golom i pokazuje sve karakteristike koje Barcelona traži: dominaciju u zraku, sposobnost vezanja suparničkih braniča i predatorski instinkt u kaznenom prostoru.

Prema pisanju španjolskog lista Sport, sportski direktor Deco je već putem posrednika počeo ispitivati situaciju, iako izravnog kontakta s igračem ili njegovim agentima još nije bilo. Muriqi je svjestan pojačanog interesa, no ostaje usredotočen na završetak sezone s Mallorcom.

Napadačeva otkupna klauzula iznosi 40 milijuna eura, ali izvori bliski igraču tvrde da bi klub mogao prodati Muriqija i za manji iznos. Ključnu ulogu tu može odigrati sportski rezultat Mallorce, ako klub ispadne u drugu ligu, cijena bi mogla značajno pasti. Barcelona to dobro zna i pomno prati situaciju na Balearima. Mallorca trenutačno zauzima 15. mjesto s 34 boda, a za ostanak u ligi uvelike može zahvaliti upravo Muriqijevim golovima.

Deco smatra da momčadi treba igrač koji nudi drukčija rješenja od onih koje pruža Robert Lewandowski (37) ili mlađi napadači iz sadašnjeg sastava. Muriqijeva fizička snага omogućila bi Barceloni da po potrebi igra izravnije i rastereti vezni red.

Na popisu željа pojavio se i Alexander Sørloth (30) iz Atletica. Norvežanin dijeli Muriqijeve adute, fizičku snagu, dominaciju u zraku i dokazanu golgetersku sposobnost u La Ligi, pa bi i on mogao postati ozbiljna opcija ako pregovori oko Alvareza i Muriqija ne donesu rezultat.