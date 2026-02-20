Obavijesti

Sport

Komentari 1
VIDEO: SNJEŽNE 'RADOSTI'

Hit scene na utakmici HNL-a: Crte od snijega čiste partvišem

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Hit scene na utakmici HNL-a: Crte od snijega čiste partvišem
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Snijeg je obilježio prvu utakmicu 23. kola Hrvatske nogometne lige na Gradskom vrtu između Vukovara i Slavena. Utakmica je kratko bila zaustavljena u drugom poluvremenu kako bi se očistio teren

Admiral

U petak je veliki dio Hrvatske pogodilo nevrijeme i snažan snijeg, a ništa drugačije nije bilo u Osijeku, gdje su od 18 sati Vukovar 1991 i Slaven Belupo odigrali prvu utakmicu 23. kola HNL-a. Naime, nakon 70-ak minuta utakmica je bila kratko prekinuta jer je snježni omotač prekrio travnjak. 

Zbog toga su nekoliko raspoloženih pojedinaca uzeli alat u ruke i primili se posla. Čistili su linije, od aut linija do kaznenog prostora, a nakon nekoliko minuta utakmica se nastavila.

Inače, Slaven je na utakmici prokockao dva gola prednosti. Poveo je u 11. minuti golom Žute, a Mitrović je povećao na 2-0 u 36. minuti utakmice.

Ipak, Vukovar se vratio u igru s dva gola s bijele točke. Oba je puta precizan izvođač bio Jakov Puljić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo
Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice
SAD JE OPTUŽENIK

Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice

Joško Jeličić pod optužbom! Uskok traži godinu dana zatvora zbog lažnog iskaza u aferi Dinamo 2. Priznao je laganje u istrazi o izvlačenju 25 milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026