Hit scene na utakmici HNL-a: Crte od snijega čiste partvišem

U petak je veliki dio Hrvatske pogodilo nevrijeme i snažan snijeg, a ništa drugačije nije bilo u Osijeku, gdje su od 18 sati Vukovar 1991 i Slaven Belupo odigrali prvu utakmicu 23. kola HNL-a. Naime, nakon 70-ak minuta utakmica je bila kratko prekinuta jer je snježni omotač prekrio travnjak.

Zbog toga su nekoliko raspoloženih pojedinaca uzeli alat u ruke i primili se posla. Čistili su linije, od aut linija do kaznenog prostora, a nakon nekoliko minuta utakmica se nastavila.

Inače, Slaven je na utakmici prokockao dva gola prednosti. Poveo je u 11. minuti golom Žute, a Mitrović je povećao na 2-0 u 36. minuti utakmice.

Ipak, Vukovar se vratio u igru s dva gola s bijele točke. Oba je puta precizan izvođač bio Jakov Puljić.