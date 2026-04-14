POVRATAK U ŠPANJOLSKU?

Hit trener Premier lige napustit će klub na kraju sezone. Bori se za Europu, a evo gdje će dalje

Piše HINA,
Trener Bournemoutha, Andoni Iraola, napustit će klub na kraju sezone. Doveo ih je do rekordnog devetog mjesta prošle sezone, pregovori o novom ugovoru nisu uspjeli. Bilbao ili United su moguće nove destinacije

Trener Bournemoutha Andoni Iraola napustit će klub na kraju sezone, objavio je engleski klub u utorak. Iraola se pridružio Bournemouthu 2023. godine i prošle sezone ih je doveo do rekordnog devetog mjesta u Premier ligi, poboljšavši i njihov rekordni broj osvojenih bodova (56).

Haaland lovi rekord za najviše golova u sezoni, zvijezde Manchester Cityja: 'Srušit će ga'
- Čast mi je voditi Bournemouth i ponosan sam na ono što smo postigli, rekao je 43-godišnji Iraola, koji je naslijedio Garyja O'Neila, u izjavi kluba.

Ugovor Španjolca istječe na kraju ove sezone, a pregovori o novom ugovoru nisu uspjeli, unatoč želji kluba da Iraolu zadrži na Vitality stadionu. Iraola će nakon sezone biti slobodan, ali s obzirom na potražnju, neće dugo biti bez posla. Najglasniji su nagovještaji o povratku u Athletic Bilbao, gdje je kao igrač odigrao više od 500 utakmica, te preuzimanju pozicije glavnog trenera Manchester Uniteda.

Bournemouth također uspješno igra ove sezone, nedavno je pobijedio vodećeg Arsenala, te je na 11. mjestu tablice, ali samo dva boda iza sedmog mjesta, koje još uvijek donosi europska natjecanja.

