Hitna se sprda s Neymarom: Ne zovite nas ako nije hitno...

Portugalski institut hitne pomoći (INEM) iskoristio je brazilsku zvijezdu Neymara kako bi upozorio ljude da ne zivkaju bez veze hitne brojeve, ako za to nema potrebe.

- Čak 75.8 posto poziva hitnoj pomoćni nisu hitni - piše na službenoj stranici portugalskog instituta hitne pomoći uz fotografiju Neymara u prepoznatljivoj 'auuu, boli me' pozi.

Neymar iritira protivnike, nogometnu javnost i navijače konstantnim bacanjem, izležavanjem i glumatanjem na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Pada Neymar kao da je od papira, a naljutio je i neke izbornike.

- Što je ovo, cirkus? Ovakvo izležavanje je sramota za nogomet - bijesan je bio Meksikanac Juan Carlos Osorio.

Dok se Neymar vrti kao da je netko uključio centrifugu, svijet se sprda s njim...

Hope Neymar busts out some breakdancing moves during this match pic.twitter.com/Y0VyWMD4qu — Busted Coverage (@bustedcoverage) July 6, 2018

These kids are really out here trolling @neymarjr like that 😳 pic.twitter.com/U4pf8iopc7 — ESPN (@espn) July 6, 2018

Neymar: he doesn’t dive, he’s just extremely conscious of his posture and sometimes does some on-the-field yoga. Maybe he should strap on a #BRABEL too. #WorldCup pic.twitter.com/Vb8HQ2gu3l — Reykjavík Grapevine (@rvkgrapevine) July 6, 2018

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.