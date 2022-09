Hladan Tuchel: Chelsea uručio otkaz treneru nakon Dinama!

Ante Čačić smijenio je kolegu Thomasa Tuchela! Chelsea je otpustio trenera dan nakon poraza od Dinama u Ligi prvaka, što mu je bila 100. utakmica u londonskom klubu.

"Nogometni klub Chelsea danas se rastaje od glavnog trenera Thomasa Tuchela", priopćili su na službenim stranicama engleskog kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo srušio Chelsea

"U ime svih u Chelseaju, klub bi želio javno izraziti svoju zahvalnost Thomasu i njegovom osoblju za sve njihove napore tijekom vremena koje su proveli u klubu. Thomas će s pravom imati mjesto u Chelseajevoj povijesti nakon što je osvojio Ligu prvaka, Superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo u svom mandatu.

Budući da je nova vlasnička grupa dosegla 100 dana od preuzimanja kluba, i kako nastavlja naporno raditi na vođenju kluba naprijed, novi vlasnici vjeruju da je pravo vrijeme za ovu tranziciju.

Chelseajev stručni stožer preuzet će brigu o momčadi za treninge i pripremu naših nadolazećih utakmica dok klub brzo kreće s imenovanjem novog glavnog trenera. Neće biti dodatnih komentara dok se ne imenuje novi glavni trener."

Engleske novinare ta je vijest zatekla u Zagrebu i popričino su iznenađeni, očito se dogodila preko noći. Štoviše, nijedno pitanje nakon utakmice nije išlo u smjeru odlaska s klupe.

- Očekivao sam da ćemo biti nemilsordni u realizaciji, a ne da ćemo odigrati ispod svake razine. Ljutit sam na sebe i našu igru, ogromno razočaranje, nismo bili agresivni na lopti, odlučni, ubojiti, nismo djelovali dovoljno kao momčad. Puno igrača ne igra na svojoj razini i moram naći razlog zašto. Nema gladi, odlučnosti, intenziteta. Ne možeš tako u Premier ligi niti u Ligi prvaka, to su dva najjača natjecanja - kazao je.

Tuchel je stigao u Chelsea u siječnju 2021. nakon dvije godine u PSG-u. Prvotno je potpisao na 18 mjeseci, ali je već u lipnju prošle godine, nakon osvajanja Lige prvaka, dobio novi ugovor do 2024. vrijedan 8,1 milijun eura godišnje.

- Dinamo me nije iznenadio, očekivali smo ga takvog. Počeli smo dobro 15-20 minuta, a onda nam je nedostalao možda 'miris krvi'. U poluvremenu smo imali isti broj udaraca kao Dinamo. Ne mogu to shvatiti jer imali smo posjed lopte i sve da smo morali imati više udraca. I primili smo gol u kontri s dva igrača, to nam se n ikad nije dogodilo. Ne shvaćam zašto je danas, moj je posao da analiziram. Imamo dobre igrače - kazao je Tuchel.

Prošle sezone završio je treći, a ovu otvorio slabo, s dva poraza i remijem u šest premijerligaških kola, i to nakon rekordnog prijelaznog roka u kojem je spiskao 300 milijuna eura. Gledao ga je u Zagrebu vlasnik Todd Boehly s kolegama iz uprave i nije mogao prijeći preko poraza.

- Ja nisam podcijenio Dinamo, a ako igrači jesu, onda imamo problem - govorio je.

On više nije problem za plavce. Mateo Kovačić dobit će novog trenera.

