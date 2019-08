Hladnokrvno ubojstvo: U glavu je upucan vođa navijača Lazija

U Rimu je hladnokrvno ubijen Fabrizio Piscitelli (53), vođa navijača Lazija poznatih pod imenom 'Irriducibili'.

Piscitelli, kojeg su u huliganskim krugovima znali pod nadimkom Diabolik upucan je s leđa u glavu u ulici Tuscolana i na mjestu je preminuo. Talijanski mediji pišu kako je bila riječ o zasjedi, a Diabolika je upucao napadač prerušen u trkača.

Leader of the #Lazio Ultras #FabrizioPiscitelli shot dead in #Rome pic.twitter.com/B9kSQYCSlb