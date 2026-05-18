HMNK Rijeka preživjela dramu u Makarskoj i izborila finale

Rijeka je izborila finale doigravanja za prvaka Hrvatske u futsalu nakon što je u četvrtoj utakmici polufinalne serije poslije produžetaka pobijedila Novo Vrijeme 5-4 u Makarskoj. Riječani su tako trećom pobjedom zaključili seriju i izborili završni obračun protiv Olmissuma.

Gosti su sjajno otvorili utakmicu i već u 3. minuti poveli preko Rafinhe, koji je kaznio lošu reakciju domaće obrane i golmana Sabljića. Novo Vrijeme pokušalo se stabilizirati, ali Rijeka je u 11. minuti stigla do novog pogotka. Husarić je uposlio Garciju, a on pogodio za 2-0. Samo dvije minute poslije Rijeka je dodatno utišala domaću dvoranu. Rafinha je zabio svoj drugi gol na utakmici i odveo goste na velikih 3-0. Riječani su u tim trenucima kontrolirali susret, čvrsto stajali u obrani i nisu dopuštali Makaranima da ozbiljnije zaprijete.

Novo Vrijeme probudilo se u nastavku. Lima je u 24. minuti smanjio na 3-1 i vratio nadu domaćoj momčadi, koja je nakon toga sve više pritiskala. Ipak, Rijeka je u 30. minuti ponovno pobjegla na tri pogotka razlike. Kamauli je presjekao dodavanje, krenuo prema domaćem golu i zabio za 4-1.

Činilo se tada da je Rijeka na sigurnom putu prema finalu, ali Novo Vrijeme nije odustalo. Već minutu poslije Dragičević je smanjio na 4-2, a završnica regularnog dijela donijela je veliku dramu. Duščak je u 38. minuti pogodio za 4-3, a zatim je Lennon nedugo poslije izjednačio na 4-4 i bacio makarsku dvoranu u trans.

Makarani su tako nadoknadili tri gola zaostatka i odveli utakmicu u produžetke. U njima je veliku ulogu imao riječki vratar Saaf, koji je, unatoč četirima primljenim golovima, bio jedan od najvažnijih igrača gostiju. U produžecima je obranio nekoliko teških udaraca, među njima i penal Lennonu, te držao Rijeku u igri u trenucima velikog pritiska domaćina.

Rijeka je u produžecima igrala bez trenera Jukića, koji je dobio crveni karton zbog nesportskog ponašanja. Novo Vrijeme nastavilo je napadati, ali nije uspjelo dovršiti veliki preokret. Kazna je stigla u 46. minuti, kada je Rafinha još jednom pokazao zašto je bio prvo ime riječkog napada. Iz teške pozicije pogodio je za 5-4 i svojim trećim golom na utakmici odveo Rijeku u finale.

Domaćini su do kraja ponovno pokušali s igračem više u polju, ali Saaf je obranio nekoliko snažnih udaraca s distance i sačuvao riječku prednost. Novo Vrijeme tako je završilo sezonu nakon velike borbe i spektakularnog povratka, dok je Rijeka preživjela makarsku dramu i izborila finale protiv Olmissuma.