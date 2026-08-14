HNL blista u Europi! Pogledajte tablicu koeficijenata nakon novih europskih dominacija

Hrvatska bi vrlo brzo mogla profitirati od europskih rezultata svojih klubova. Na Uefinoj ljestvici nacionalnih koeficijenata nalazi se u skupini reprezentacija koje su bodovno vrlo blizu jedna drugoj, pa bi uspješne utakmice u budućnosti mogle donijeti pozitivan skok od nekoliko mjesta.

Trenutačno Hrvatska drži 21. poziciju s 25.156 bodova. Pogled prema vrhu ljestvice otkriva koliko je situacija tijesna. Škotska i Austrija imaju tek nešto više, po 25.550 bodova, dok je Švedska na 18. mjestu s 25.750. Drugim riječima, razlika između Hrvatske i Švedske manja je od jednog boda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Trening Dinama na Maksimiru | Video: 24sata

Upravo zbog toga svaki novi europski rezultat ima veliku težinu. U kvalifikacijama pobjeda donosi 0.250 boda na nacionalni konto, a remi 0.125. Hrvatska bi, primjerice, s dvije pobjede preskočila Škotsku i Austriju ako one u međuvremenu ne osvoje nijedan bod. Još jedna pobjeda više bila bi dovoljna za prelazak trenutačnog učinka Švedske.

Veliki adut hrvatskog nogometa je i broj klubova koji su još uvijek u igri. Hrvatska ima tri predstavnika u europskim natjecanjima (Dinamo, Hajduk i Rijeka), što znači da postoji više prilika za osvajanje novih bodova. Švedska i Mađarska, primjerice, imaju samo po jedan klub.

Hrvatska je zasad odlično krenula i kada je riječ o učinku u aktualnoj europskoj sezoni. Trenutačno se nalazi na devetom mjestu sa sezonskim koeficijentom 3.000, a ispred nje su uglavnom zemlje s puno jačim nogometnim ligama. Na vrhu je Španjolska s 3.750, slijedi Portugal s 3.600, dok Njemačka i Italija imaju po 3.428. Engleska je trenutačno na 3.333.

Ispred Hrvatske još su Latvija s 3.250, Nizozemska s 3.166 te Azerbajdžan s 3.125. Hrvatska je na devetoj poziciji s 3.000, a iza nje se nalaze Finska, Turska, Švicarska, Bugarska, Francuska i Danska.

🇵🇹 Portugal overtakes 🇩🇪🇮🇹 and climbs to 2nd place in seasonal country ranking!



🇭🇷 Croatia and 🇫🇮 Finland enter Top 10.



🇨🇭 Switzerland climbed 9 spots in one day!



Top 2 countries will get an extra 🔵 UCL team next season. pic.twitter.com/cdmdy2jXnj — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 13, 2026

Mađarska je zasad korak dalje. Njezin koeficijent iznosi 26.812, pa Hrvatska za njom zaostaje 1.656 bodova. Taj se minus ne može nadoknaditi preko noći, ali nastavak europskog niza hrvatskih klubova mogao bi i tu razliku postupno smanjivati.

Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Bodovi se, dakle, ne skupljaju samo zbog trenutnog plasmana. Nacionalni koeficijent posljedica je rezultata svih klubova jedne države kroz više europskih sezona i ima konkretan utjecaj na budući položaj u Uefinim natjecanjima. Uefa pritom petogodišnji učinak koristi za određivanje plasmana saveza i broja mjesta u europskim kupovima.