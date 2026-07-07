HNL je dobio novi VAR sustav Hawk-Eye! Traže i operatere, evo detalja: 'Svjetski standard'

Šest i pol godina nakon uvođenja VAR-a u Hrvatsku nogometnu ligu i nakon mnogih kritika na lošu kvalitetu sustava, odnosno linija u TV prijenosu koje povlače tehničari i suci, iz Hrvatskog nogometnog saveza promijenili su operatera i potpisali petogodišnji ugovor s tvrtkom Hawk-Eye Innovations, članom Sonyjeve grupacije, objavio je HNS.

Suci su za rad koristili sustav EVS Xeebra koji od iduće sezone dobiva novi softver s jasnijom grafikom prilikom zaleđa i kakvoga koristi tri četvrtine europskih nogometnih liga. No umjesto toga, HNS je dogovorio suradnju s tvrtkom koja pruža VAR usluge na velikim natjecanjima Fife i Uefe, ali i engleskog Premiershipa, talijanske Serie A, francuske Ligue 1, nizozemske Eredivisie, brazilske lie i saudijske lige. Osim toga, koristi je i ATP tour, teniski Grand Slamovi Wimbledon i US Open, američki NFL, MLB i MLS, FIBA i mnogi drugi.

Hawk-Eye će pružati podršku na do 188 utakmica na deset stadiona diljem Hrvatske (samo ih HNL ima 180), uključujući i utakmice završnice Kupa od četvrtfinala nadalje, kao i Superkupa. Ta tvrtka u ponudi ima i sustave gol-tehnologije za određivanje je li lopta prešla liniju ili ne, kao i sustav poluautomatskog zaleđa, ali nije jasno hoće li se oni primjenjivati i u hrvatskoj ligi.

- Naša VAR tehnologija i usluga predstavljaju svjetski standard u području video potpore suđenju, a iznimno smo ponosni što nas je Hrvatski nogometni savez odabrao za partnera u sljedećih pet godina. Veselimo se suradnji s HNS-om kako bismo hrvatskom klupskom nogometu i u nadolazećim sezonama osigurali najvišu razinu sudačkih standarda - rekao je Max Wright, direktor za nogomet u tvrtki Hawk-Eye.

- Uvođenje najmodernijih tehnoloških rješenja važan je dio kontinuiranog razvoja hrvatskog nogometa. Sklapanjem ovog petogodišnjeg partnerstva s tvrtkom Hawk-Eye osigurali smo dugoročnu stabilnost i najviše standarde VAR sustava u našim natjecanjima. Vjerujemo da će njihova tehnologija, stručnost i iskustvo dodatno pridonijeti kvaliteti suđenja, regularnosti natjecanja i povjerenju svih sudionika hrvatskog nogometa. Hrvatski nogometni savez nastavlja ulagati u infrastrukturu, edukaciju i suvremena rješenja koja prate razvoj svjetskog nogometa. Drago nam je što ćemo u narednim godinama surađivati s partnerom koji je globalni lider u području tehnologije za pomoć sucima te tako našim natjecanjima osigurati najvišu razinu organizacije i provedbe utakmica - kazao je Josip Tomaško, glavni tajnik HNS-a.

Zaprešić: VAR tehnologija koja će se koristiti na utakmici NK Inter Zaprešić - NK Istra | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

S obzirom na kratak rok do početka nove sezone (1. kolovoza), iz Hawk-Eyea su već krenuli s natječajem za VAR operatere s planiranom edukacijom od 20. do 23. srpnja, nude dnevnicu od 190 eura i traže ljude koji poznaju nogometna pravila, imaju informatičko predznanje i mogu funkcionirati pod pritiskom, dok je iskustvo u sličnim poslovima poželjno. U istom će tjednu seminar imati i prvoligaški suci koji bi se trebali upoznati s novom tehnologijom.

Hawk Eye postoji od 2001. i pruža rješenja za suđenje, televizijsku produkciju i digitalne sportske sadržaje. U hrvatskoj javnosti je dosad bio najpoznatiji po korištenju na teniskim turnirima za utvrđivanje je li lopta dotaknula crtu ili ne, ali sad na velika vrata stiže i u domaći nogomet.