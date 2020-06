'HNL me je dobro pripremio za Bundesligu, a sad u borbu za LP'

<p>Odlično mi je u Bundesligi. Jako sam sretan što se sve vratilo u normalu i da smo mogli odigrati prve utakmice nakon stanke. Ostalo je još nekoliko utakmica, trudimo se ući u Ligu prvaka, nisu još sva mjesta popunjena, borba će trajati do kraja, najavio je<strong> Dani Olmo</strong>, nekadašnji igrač Dinama, a sadašnji <strong>Leipziga </strong>za koji se kaže, nije morao posebno pripremati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dani na treningu</strong></p><p>- Stigao sam ovdje nakon dobre predsezone. Bio sam dobro pripremljen fizički. Predsezona u Hrvatskoj je dosta jaka, tako da se nisam morao puno pripremati za sezonu u Njemačkoj. Intenzitet je ovdje malo jači, a bilo mi je samo čudno što nisam nikoga poznavao, ali imao sam dobar osjećaj - rekao je Olmić.</p><h2>Borba za Ligu prvaka</h2><p>- Prije nego zaigramo protiv Dormunda imamo još dvije utakmice, a svi su nam bodovi bitni zbog borbe za Ligu prvaka. Bayern je malo predaleko, ali <strong>Dortmund, Leverkusen, Gladbach</strong> i mi se borimo za mjesta koja nude prolazak u LP. Znamo da se LP igra u kolovozu, tako da ćemo imati vremena pripremiti se. Sve će ovisiti kako šefovi odrede, hoćemo li imati manji ili veći odmor. Za Ligu prvaka se treba platiti svaka cijena - smatra Olmo. </p><p>U <strong>španjolskoj reprezentaciji</strong> ga i dalje obožavaju.</p><p>- U kontaktu sam s <strong>Luisom de la Fuenteom</strong>. Nedavno mi je baš on u jednom intervjuu postavio pitanje - pojašnjava Dani svoj odnos s izbornikom koji o njemu uvijek govori biranim riječima.</p><p>Kao i drugim igračima, ni Daniju se ne sviđa igrati bez publike.</p><p>- Čudno je, posebno nakon gola. Stvarno sam htio proslaviti sa svima, a na kraju je to bilo dosta hladno. Ali najbitnija je sigurnost i zdravlje. Ako ne možemo, ne možemo. Šteta je jer je nogomet bez gledatelja posve drugačiji, ali tako je kako je. Nastavit ćemo se boriti i za naše navijače. Siguran sam da nas sada gledaju od doma - govori.</p><h2>Tko je bio zainteresiran iz Serie A?</h2><p>Prije dolaska u Lepzig za Olma se raspitivao i klub iz Serie A. Nagađa se da je to bio Milan, ali Olmo ne želi otkriti. </p><p>- Bio je jedan klub zainteresiran, ali ne mogu vam reći ništa više. Na kraju sam se odlučio za Leipzig. Razmislio sam i smatram da je to najbolja opcija za mene i najbolji korak koji sam mogao napraviti u svojoj karijeri. Pozivi Markusa Kröschea i Juliana Nagelsmanna su me uvjerili u to. Rekli su da imaju projekt za budućnost i uvjerio me način na koji rade s mladim igračima. Mislim da Leipzig ima najmlađu ekipu u Bundesligi i to me motiviralo da dođem ovdje i napredujem još u svojoj karijeri - zaključio je razgovor za <a href="https://as.com/futbol/2020/06/10/internacional/1591786392_220217.html" target="_blank">AS </a>Dani Olmo.</p>