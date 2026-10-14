HNL od 10. kola opet na HTV-u! Evo koju utakmicu će prenositi

Iza nas je uzbudljiv prvi krug prvenstva. Na prvom mjestu okončao ga je Hajduk koji je u subotnjem derbiju srušio Dinamo na Poljudu (2-1). U petak kreće drugi od četiri kruga, a on je važan u kontekstu televizijskih prijenosa. Nakon pauze u prvom krugu jedna utakmica po kolu vraća se na Hrvatsku televiziju!

Pokretanje videa... VIDEO Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

HTV će tako, kao i posljednje četiri godine, ove sezone prenositi 27 utakmica, a prva će biti ona između Hajduka i Varaždina koja se u nedjelju igra od 15 sati na Poljudu. U tom terminu će prenositi i većinu utakmica ove sezone.

A po kojem ključu HTV bira ostale utakmice? Jedan je derbi Dinama i Hajduka (od moguća tri), još su tri međusobne utakmice klubova iz velike četvorke (Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek), 18 utakmica u kojoj je jedan suparnik iz velike četvorke i još pet utakmica nominalno manjih klubova između sebe. Osim na televiziji, utakmice se u Hrvatskoj besplatno mogu gledati i na platformi HRTi na pametnim televizorima, mobitelima, tabletima i računalima.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Poznat je raspored i za 11. kolo. Dinamo i Hajduk će zbog europskih zadaća dobiti nešto više odmora pa će se kolo igrati od 24. pa čak do 27. listopada. Zbog toga ćemo derbi Dinama i Rijeke gledati u nesvakidašnjem terminu.

Naime, "modri" će 22. listopada ugostiti NEC Nijmegen u 3. kolu Europske lige pa je odlučeno kako će u 11. kolu protiv Rijeke igrati u utorak, 27. listopada, u 18 sati! Promjenu je doživio i termin utakmice Istre i Hajduka, koji će se igrati dan ranije, 26. listopada, u 18 sati. Splićani će tako imati dan odmora više nakon gostovanja u Thunu u 2. kolu Konferencijske lige koje je na rasporedu 22. listopada. A HTV će, pak, u 11. kolu prenositi utakmicu Osijeka i Rudeša koja se igra 25. listopada u 18 sati.

Raspored 10. kola:

Rudeš - Rijeka, 16. listopada, 18 sati (MaxSport 1)

Lokomotiva - Istra 1961, 17. listopada, 15 sati (MaxSport 1)

Osijek - Gorica, 17. listopada, 18 sati (MaxSport 1)

Hajduk - Varaždin, 18. listopada, 15 sati (HTV 2)

Slaven Belupo - Dinamo, 18. listopada, 18 sati, (MaxSport 1)

Raspored 11. kola:

Gorica - Lokomotiva, 24. listopada, 15 sati (MaxSport 1)

Varaždin - Slaven Belupo, 24. listopada, 18 sati (MaxSport 1)

Osijek - Rudeš, 25. listopada, 18 sati, (HTV 2)

Istra 1961 - Hajduk, 26. listopada, 18 sati (MaxSport 1)

Dinamo - Rijeka, 27. listopada, 18 sati (MaxSport 1)