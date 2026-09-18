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VELIKA POČAST

HNS će predložiti legendarnog Ivana Gudelja za državnu nagradu za sport 'Franjo Bučar'

Piše Issa Kralj,
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HNS će predložiti legendarnog Ivana Gudelja za državnu nagradu za sport 'Franjo Bučar'
Split: preminuo bivši nogometaš Ivan Gudelj | Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Prijedlog za dobivanje ove nagrade najmanje je što možemo napraviti za Ivana Gudelja u kontekstu zahvale za sve što je za života dao hrvatskom nogometu, izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić

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Jedan od legendi hrvatskog nogometa i Hajduka Ivan Gudelj nedavno je preminuo nakon teške bolesti, a iza sebe je ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu. Nakon bogate klupske karijere gdje je u dresu Hajduka odigrao 362 utakmice i zabio 93 golova, a nosio je i dres reprezentacije Jugoslavije, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza donio je odluku o predlaganju Ivana Gudelja za Državnu nagradu za sport “Franjo Bučar“ za izniman doprinos hrvatskom nogometu.

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Gudelj je karijeru morao prekinuti u 25. godini zbog bolesti, ali i dalje je ostao u nogometu. Nakon završetka igračke karijere Gudelj se posvetio radu s mladim nogometašima. U HNS-u je obnašao dužnost izbornika mlađih reprezentacija, bio je član stručnog stožera hrvatske U-17 reprezentacije koja je 2001. godine osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu, a posljednjih je godina djelovao kao instruktor Nogometnog središta Split. 

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- Kao jedan od najboljih nogometaša svoje generacije, kapetan, lider i igrač svjetske klase, Ivan Gudelj ostavio je upečatljiv trag još za kratkotrajne igračke karijere koja je, na žalost, morala biti prekinuta uslijed neočekivane bolesti. Međutim, njegov stručni i ljudski doprinos značio je generacijama hrvatskih nogometaša koje su prošle kroz njegove ruke - rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić za službene stranice te nastavio:

- Neke od njih prepoznao je još dok su bili daleko od svjetala velikih pozornica i ispisali s Hrvatskom neke od najvećih uspjeha u povijesti. U odgoju najmlađih igrača prednjačio je u prvom redu toplim, ljudskim odnosom, a to je, uz nedvojbenu stručnost, bila njegova najveća referenca. Prijedlog za dobivanje ove nagrade najmanje je što možemo napraviti za Ivana Gudelja u kontekstu zahvale za sve što je za života dao hrvatskom nogometu - zaključio je Kustić.  

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