HNS je Grezdu kaznio isto kao i Modrića!? Ako ga ne 'odere' ni Osijek, kakav će primjer dati?

Bi li Eros dobio samo četiri utakmice, manje od mjesec dana, i da je napao i udario suca kao što je Čolaka? Teško. A klub šuti, ne žele reći hoće li ga i kako kazniti. Nevjerojatno

<p>Ej, sudac, čekaj malo!, dovikne nogometaš 40-ak minuta nakon utakmice na parkiralištu.</p><p>Sudac se, ne očekujući ništa, okrene da čuje što ga igrač treba, ovaj napravi 4-5 koraka i bum! Ravno u glavu!</p><p>Baš je to napravio <a href="https://www.24sata.hr/sport/stigla-kazna-za-udarac-s-kupa-grezda-kaznjen-s-cetiri-utakmice-697320">Eros Grezda</a> nakon utakmice na Rujevici. Ali suparničkom igraču, Antoniju Mirku Čolaku. HNS ga je kaznio sa četiri utakmice suspenzije, Grezda će propustiti Lokomotivu, Slaven, Goricu i Inter i vratiti se u kadar za derbije s Dinamom, Rijekom i Hajdukom. Za manje od mjesec dana. Bi li dobio samo četiri utakmice i da je isto tako napao suca? Teško...</p><p>OK, HNS je svoje rekao. Sad su se Osijekovi čelnici, Meštrovićeva garnitura koja je toliko toga dobroga napravila za klub i slavonski nogomet, našli pred neočekivanom preprekom. Pred korakom koji će također pokazati veličinu kluba.</p><p>Jer koliko se god NK Osijek PR-ovski trudi to izgladiti i potpuno prebaciti fokus na suđenje, Grezdin napad na Čolaka je prvorazredni skandal. Koji nitko iz kluba nije na pravi način osudio. Nitko ga, kao, ne opravdava, no uvijek je slijedio neki "ali"... Te "bio je isprovociran", te "teško je ostati hladan nakon takve sudačke nepravde"...</p><p>Ma neka je sve završilo pomirljivo, lijepo je da Čolak nije uzvratio i pretvorio sukob u uličnu tučnjavu, da se Grezda iste večeri ispričao, a Čolak mu idući dan oprostio (uz poruku da "potraži stručnu pomoć"), no mrlja je ostala. Velika.</p><p>- Ne smijem ništa komentirati - poručio nam je Eros nakon HNS-ove odluke, a čelnici Osijeka su zašutjeli. Ne žele reći ni hoće li ni kako kazniti svoga igrača. Danima su govorili da će odlučiti kad vide HNS-ovu kaznu, a oproste li svom igraču takav nasilnički čin, zabit će si autogol.</p><p>Nikakva sudačka nepravda ili bilo kakvo loše raspoloženje, pa ni navodne provokacije kojima je Grezda opravdavao svoj čin, ne mogu biti alibi za fizički napad. Smišljen, planiran, jer i kamere su otkrile kako je dozvao Čolaka i onda ga iz čista mira udario u glavu. Doista sramotno!</p><p>Sudačkih je pogrešaka uvijek bilo u uvijek će ih biti, u njihovu namjeru netko sumnja više netko manje, i to je uvijek isto u cijelom svijetu. Ali da igrač na parkiralištu udari suparničkog igrača, hladne glave, pola sata nakon utakmice, ciljano i promišljeno... e, to nije ni često ni uobičajeno. I treba ga drastično kazniti! Izbacivanje iz kluba pokazalo bi da imaš muda.</p><p>Kao što je Osijek postupio kad je <a href="https://www.24sata.hr/sport/bockaj-pijan-razbio-automobil-osijek-ga-je-potjerao-iz-kluba-616973">Petar Bočkaj</a> pijan skrivio prometnu nesreću: isti dan je klub objavio da raskida ugovor s njim. Kasnije ga je vratio, ali Bočkaj je svoje "odslužio". A jedna od razlika u prekršaju je i ta što Bočkaj nije namjerno skrivio nesreću, a Grezda je namjerno napao i udario suparničkog igrača.</p><p>Kao što je <strong>Luis Suarez</strong> nakon što je ugrizao Chiellinija dobio suspenziju na četiri mjeseca i nije smio igrati u idućih devet utakmica reprezentacije, kao što je nogometašica Elizabeth Lambert doživotno izbačena iz kluba nakon udaranja suparnice, a napadi igrača na suce u svijetu su se kažnjavali s tri do 15 godina zabrane igranja.</p><p>Većina naših čitatelja, 65 posto, smatra da je HNS-ova kazna Grezdi preblaga. Ako ga ni NK Osijek ne kazni (drastično), to će biti jako loša poruka svim nogometašima kojima, eto, suparnik na terenu nešto dobacuje ili ih sudac negdje zakine. Pa imaju, jel, pravo biti ljutiti i frustirani i iskaliti se fizičkim napadom na nekoga. Pogotovo loša poruka klincima koji te nogometaše gledaju kao uzore.</p><p>Još nešto: <strong>Ivica Modrić</strong>, prvi pomoćni sudac utakmice Rijeka - Osijek, dobio je istu kaznu kao Grezda, četiri utakmice. HNS nije obrazložio suspenziju, ali doznali smo da je razlog to što je u slušalice glavnom sucu Pajaču potvrdio da je start Kleinheislera doista bio za (drugi) žuti karton. I to je to! Ni jednog spornog zaleđa, auta, (ne)prelaska lopte preko linije, ni jedne ključne pogrešne odluke!</p><p>Ali eto, nadrapao je u paketu s Pajačem i Jovićem (koji su doista ozbiljno zgriješili). Za primjer. U redu, neka je. Pa onda treba i Grezdu oderati. Za primjer. HNS je propustio priliku, na potezu je Osijek...</p>