DOBRO JE PROŠAO

HNS je pomilovao Garciju. Evo kakvu kaznu je dobio za crveni

HNS je pomilovao Garciju. Evo kakvu kaznu je dobio za crveni
Hajdukov trener Garcia sjedi na klupi protiv Dinama unatoč crvenom kartonu! HNS odlučio - nema suspenzije, samo 400 eura kazne. Pajaziti je suspendiran, ali nije poznato koliko dugo

Hajduk će u nedjeljnom derbiju protiv Dinama (15 sati) na klupi imati glavnog trenera Gonzala Garciju unatoč crvenom kartonu koji je zaradio u završnici četvrtfinala Kupa protiv Rijeke u srijedu, kad su "bili" u šokantnim okolnostima ispali na Rujevici 3-2 golom Gabriela Rukavine u 110. minuti.

Garcia je dvaput protestirao kod glavnog suca Patrika Kolarića pa je dobio dva žuta, odnosno crveni karton, a Marko Smolek, predsjednik Disciplinske komisije HNS-a, odlučio ga je ne kazniti utakmicom suspenzije, nego samo novčano, i to s 400 eura. Tako će imati pravo sjediti na klupi u utakmici koja bi mogla odlučiti prvaka.

Osim trenera, crveni karton je na Rujevici dobio i Adrion Pajaziti, također zbog prigovora sucu, a njemu slijedi automatska suspenzija od najmanje jedne utakmice bez obzira na to što se radilo o drugom natjecanju. Moguće je da mu kazna bude i veća, ali o tom će disciplinski sudac odlučivati tek idući tjedan. Hajduk će nakon Dinama, prije reprezentativne stanke, dočekati Lokomotivu pa ide u goste Vukovaru.

