HNS je pomilovao Garciju. Evo kakvu kaznu je dobio za crveni

Hajduk će u nedjeljnom derbiju protiv Dinama (15 sati) na klupi imati glavnog trenera Gonzala Garciju unatoč crvenom kartonu koji je zaradio u završnici četvrtfinala Kupa protiv Rijeke u srijedu, kad su "bili" u šokantnim okolnostima ispali na Rujevici 3-2 golom Gabriela Rukavine u 110. minuti.

Garcia je dvaput protestirao kod glavnog suca Patrika Kolarića pa je dobio dva žuta, odnosno crveni karton, a Marko Smolek, predsjednik Disciplinske komisije HNS-a, odlučio ga je ne kazniti utakmicom suspenzije, nego samo novčano, i to s 400 eura. Tako će imati pravo sjediti na klupi u utakmici koja bi mogla odlučiti prvaka.

Osim trenera, crveni karton je na Rujevici dobio i Adrion Pajaziti, također zbog prigovora sucu, a njemu slijedi automatska suspenzija od najmanje jedne utakmice bez obzira na to što se radilo o drugom natjecanju. Moguće je da mu kazna bude i veća, ali o tom će disciplinski sudac odlučivati tek idući tjedan. Hajduk će nakon Dinama, prije reprezentativne stanke, dočekati Lokomotivu pa ide u goste Vukovaru.