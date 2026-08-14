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HNS je poslao snažnu poruku o požarima: Hrvatsko zajedništvo će sve pobijediti! Čuvajte se...

Piše Ivan Kužela,
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HNS je poslao snažnu poruku o požarima: Hrvatsko zajedništvo će sve pobijediti! Čuvajte se...
Omiš: Katastrofa u Omišu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Drama kod Omiša i Pelješca nije još gotova! Ogroman požar guta područje, ljudi su evakuirani, a HNS je poslao potresnu poruku podrške i zahvalio svima koji se bore s vatrenom stihijom

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Hrvatski nogometni savez oglasio se nakon stravičnih prizora iz Omiša i okolice, gdje je požar tijekom noći napravio golemu štetu. HNS je putem društvenih mreža poslao poruku podrške svima koji su pogođeni velikom vatrenom stihijom. Iz Saveza su posebno istaknuli ljude koji su na terenu i bore se protiv požara. Uz poruku su objavljene fotografije koje najbolje dočaravaju razmjere katastrofe koja je pogodila omiško područje.

- Naše su misli uz sve ljude na omiškom području koji su prošli kroz tešku i dramatičnu noć, uz njihove obitelji i sve kojima je vatrena stihija ugrozila zdravlje, sigurnost i domove. Posebno mislimo na ozlijeđene i od srca im želimo što brži i uspješniji oporavak. Veliko HVALA svim vatrogascima koji se, riskirajući vlastite živote, danonoćno bore s vatrenom stihijom, kako kod Omiša, tako trenutno i na Pelješcu. Hvala i svim pripadnicima žurnih službi, policiji, medicinskom osoblju, volonterima i građanima koji pokazuju hrabrost, solidarnost i zajedništvo kada je najpotrebnije. Kao uvijek u Hrvatskoj. Čuvajte se!

Požar je tijekom noći zahvatio područje Lokve Rogoznice i širio se prema Omišu, uz velike probleme koje je stvarao snažan vjetar. Na terenu su bile brojne vatrogasne snage, a dio stanovništva morao je biti evakuiran. Modrić i Perišić ranije su također poslali poruke podrške, a sada se oglasio i HNS.

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Komentari 4
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