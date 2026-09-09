Ulaznice za Ligu nacija: Hrvatska bez navijača u Pragu i Rijeci, a HNS otkrio cijene za Sevillu i Poljud!
HNS objavio cijene za utakmice protiv Španjolske: Evo koliko koštaju i kako ih možete kupiti
Hrvatska uskoro kreće u pohod na Ligu nacija. Prvi susret na rasporedu je u subotu, 26. rujna, kada Hrvatska gostuje u Pragu kod Češke. Na toj utakmici neće biti moguće kupiti ulaznice za hrvatski navijački sektor zbog Uefine zabrane. Samo tri dana poslije, u utorak, 29. rujna, izabranici hrvatskog izbornika putuju u Sevillu, gdje će odmjeriti snage sa Španjolskom.
Nakon dva gostovanja slijedi povratak u Hrvatsku. U subotu, 3. listopada, na riječkom stadionu Hrvatska će ugostiti Englesku. Ipak, ni u tom dvoboju neće biti navijača zbog drugog dijela Uefine zabrane. Ciklus će biti zaključen u Splitu. Na Poljudu će 6. listopada od 20.45 Hrvatska ponovno igrati protiv Španjolske.
Podsjetimo, Uefa je Hrvatski nogometni savez kaznila nakon incidenata dijela hrvatskih navijača na prošlogodišnjim četvrtfinalnim utakmicama Lige nacija protiv Francuske. Sporne su bile utakmice Hrvatska - Francuska u Splitu i Francuska - Hrvatska u Parizu. Kazna je bila novčana, uz zabranu dolaska navijača na jednu domaću i jednu gostujuću utakmicu.
Za utakmicu Španjolske i Hrvatske u Sevilli hrvatskim navijačima bit će dostupne ulaznice po cijeni od 35 eura, a kupnja je omogućena isključivo državljanima Republike Hrvatske, neovisno o njihovoj adresi prebivališta, objavio je HNS. Prilikom kupnje potrebno je ispuniti tražene osobne podatke, a pojedinačni kupac može nabaviti najviše četiri ulaznice. Osim vlastitih podataka, mora unijeti i podatke osoba za koje kupuje ulaznice. Prodaja počinje 10. rujna u 14 sati i traje do 14. rujna do 14 sati.
U Rijeci protiv Engleske neće biti gledatelja, a ovo su cijene za utakmicu protiv Španjolske na Poljudu, 6. listopada. U pretprodaji, koja traje od 18. rujna do 5. listopada, cijene će biti sljedeće:
Zapad sredina (D, E) – 65 €
Zapad (B, C, F, G) – 55 €
Istok sredina (P, R) – 65 €
Istok (N, O, S, T) – 55 €
Sjever/Jug – 30 €
Ako ulaznice ostanu dostupne, na sam dan utakmice, 6. listopada, cijene će biti nešto više:
Zapad sredina (D, E) – 70 €
Zapad (B, C, F, G) – 60 €
Istok sredina (P, R) – 70 €
Istok (N, O, S, T) – 60 €
Sjever/Jug – 35 €
HNS je pritom u potpunosti prešao na digitalne ulaznice. Karte će biti dostupne isključivo u mobilnoj aplikaciji, dok opcija ispisa ulaznice kod kuće više nije dostupna. Kupnja se i dalje obavlja putem HNS-ova portala, ali nakon kupnje ulaznica neće biti potrebno ispisivati. Umjesto toga, ulaznice se preuzimaju u mobilnoj aplikaciji, koja se potom koristi i za ulazak na stadion.
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