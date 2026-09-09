HNS objavio cijene za utakmice protiv Španjolske: Evo koliko koštaju i kako ih možete kupiti

Hrvatska uskoro kreće u pohod na Ligu nacija. Prvi susret na rasporedu je u subotu, 26. rujna, kada Hrvatska gostuje u Pragu kod Češke. Na toj utakmici neće biti moguće kupiti ulaznice za hrvatski navijački sektor zbog Uefine zabrane. Samo tri dana poslije, u utorak, 29. rujna, izabranici hrvatskog izbornika putuju u Sevillu, gdje će odmjeriti snage sa Španjolskom.

Nakon dva gostovanja slijedi povratak u Hrvatsku. U subotu, 3. listopada, na riječkom stadionu Hrvatska će ugostiti Englesku. Ipak, ni u tom dvoboju neće biti navijača zbog drugog dijela Uefine zabrane. Ciklus će biti zaključen u Splitu. Na Poljudu će 6. listopada od 20.45 Hrvatska ponovno igrati protiv Španjolske.

Hrvatska srušila moćnu Francusku na Poljudu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Podsjetimo, Uefa je Hrvatski nogometni savez kaznila nakon incidenata dijela hrvatskih navijača na prošlogodišnjim četvrtfinalnim utakmicama Lige nacija protiv Francuske. Sporne su bile utakmice Hrvatska - Francuska u Splitu i Francuska - Hrvatska u Parizu. Kazna je bila novčana, uz zabranu dolaska navijača na jednu domaću i jednu gostujuću utakmicu.

Za utakmicu Španjolske i Hrvatske u Sevilli hrvatskim navijačima bit će dostupne ulaznice po cijeni od 35 eura, a kupnja je omogućena isključivo državljanima Republike Hrvatske, neovisno o njihovoj adresi prebivališta, objavio je HNS. Prilikom kupnje potrebno je ispuniti tražene osobne podatke, a pojedinačni kupac može nabaviti najviše četiri ulaznice. Osim vlastitih podataka, mora unijeti i podatke osoba za koje kupuje ulaznice. Prodaja počinje 10. rujna u 14 sati i traje do 14. rujna do 14 sati.

U Rijeci protiv Engleske neće biti gledatelja, a ovo su cijene za utakmicu protiv Španjolske na Poljudu, 6. listopada. U pretprodaji, koja traje od 18. rujna do 5. listopada, cijene će biti sljedeće:

Zapad sredina (D, E) – 65 €

Zapad (B, C, F, G) – 55 €

Istok sredina (P, R) – 65 €

Istok (N, O, S, T) – 55 €

Sjever/Jug – 30 €

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ako ulaznice ostanu dostupne, na sam dan utakmice, 6. listopada, cijene će biti nešto više:

Zapad sredina (D, E) – 70 €

Zapad (B, C, F, G) – 60 €

Istok sredina (P, R) – 70 €

Istok (N, O, S, T) – 60 €

Sjever/Jug – 35 €

HNS je pritom u potpunosti prešao na digitalne ulaznice. Karte će biti dostupne isključivo u mobilnoj aplikaciji, dok opcija ispisa ulaznice kod kuće više nije dostupna. Kupnja se i dalje obavlja putem HNS-ova portala, ali nakon kupnje ulaznica neće biti potrebno ispisivati. Umjesto toga, ulaznice se preuzimaju u mobilnoj aplikaciji, koja se potom koristi i za ulazak na stadion.

