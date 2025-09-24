HNS objavio važne informacije o prodaji ulaznica za Češku, nagradit će se oni najvjerniji

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak, 9. listopada, gostuje na Fortuna areni u Pragu protiv Češke u sklopu utakmice sedmog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Izabranici Zlatka Dalića dobro stoje u skupini L, a upravo im je Češka najveći konkurent jer ima jednak broj bodova (12) kao i "vatreni", uz utakmicu više. Ako Hrvatska pobijedi u Pragu, kvalifikacije za prvenstvo u Meksiku, SAD-u i Kanadi trebale bi postati samo formalnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Hrvatska - Češka 5-1: 'Vatreni' pregazili glavnog rivala u borbi za SP! Debitirao Luka Vušković | Video: 24sata/pixsell

HNS je danas objavio da prodaja ulaznica za tu utakmicu počinje u četvrtak, 25. rujna, a priopćenje prenosimo u cijelosti.

"U četvrtak, 9. listopada, u 20:45 hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja ciklus Europskih kvalifikacija za Fifino Svjetsko prvenstvo 2026. godine, gostujućom utakmicom protiv Češke, na Fortuna areni u Pragu. Prodaja ulaznica za ovu utakmicu počinje u četvrtak, 25. rujna.

Prodaja ulaznica organizirana je putem interneta na HNS-ovom portalu za ulaznice.

Hrvatski navijački sektori: 37 €

Od ove godine, osim novog, moderniziranog sučelja za prodaju ulaznica, HNS je uveo još jednu bitnu novost kojom je kupovina ulaznica sada jednostavnija i modernija. Sve ulaznice se nalaze isključivo u novoj HNS-ovoj aplikaciji za mobilne telefone, te više nema potrebe za ispisivanjem ulaznica. Kupovina se i dalje obavlja na HNS-ovom portalu za ulaznice, ali ćete sada, umjesto ispisivanja, ulaznice preuzeti u mobilnoj aplikaciji, s kojom ćete ući na stadion. Opcija ispisivanja ulaznica kod kuće ("print at home") više nije dostupna. Sve informacije o načinu i vremenu preuzimanja ulaznica unutar svoje mobilne aplikacije dobit će svi kupci nekoliko dana prije utakmice, putem e-pošte prijavljene kod kupovine ulaznica.

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Informacije o prodaji ulaznica za utakmicu Hrvatska - Gibraltar u Varaždinu bit će naknadno objavljene.

Pravo na kupovinu ulaznica imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka. Zbog relativno malog kapaciteta stadiona i posljedičnog malenog kapaciteta hrvatske navijačke tribine, jedna osoba može kupiti najviše dvije (2) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugoj osobi za koju kupuje ulaznice. Kod unosa osobnih podataka kod svake osobe trebati unijeti još i e-mail adresu na koju će biti vezana mobilna aplikacija na koju će se dostaviti mobilna ulaznica. Najbolje je da svatko ima ulaznicu na svome mobitelu i da se kod svake osobe unese njegova e-mail adresa, a za one osobe koje nemaju e-mail adresu ili koje nemaju mobilne telefone na koji mogu preuzeti aplikaciju treba upisati e-mail adresu nekoga tko će s tom osobom ući na stadion i onda kod sebe imati ulaznicu za sebe i za tu osobu.

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Rok za kupnju ulaznica je do srijede, 1. listopada do 12 sati ili do rasprodaje svih raspoloživih ulaznica. Ulaznice će putem interneta biti dostupne na portalu za ulaznice, gdje se mogu pronaći detaljne informacije o prodaji ulaznica i načinima plaćanja.

Tijekom srijede, 24. rujna najvjerniji navijači s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina mailom su dobili obavijest o 24-satnom pravu prvokupa ulaznica temeljem ostvarenih bodova u Programu vjernosti i to prema sljedećim kriterijima:

- po dvije ulaznice prvih 15 navijača s 30 i više ulaznica u Programu vjernosti,

- po jednu ulaznicu svi od 16. do 196. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 18 do 29 ulaznica."