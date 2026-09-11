HNS odredio suce 7. kola HNL-a: Terzić sudi Osijeku i Dinamu

Hrvatski nogometni savez odredio je sudačke postave za utakmice 7. kola HNL-a, koje će se igrati od subote do ponedjeljka. Povjerenik za suđenje Bertrand Layec za glavne suce svih pet utakmica delegirao je mlađe arbitre, dok će iskusniji suci uglavnom biti zaduženi za VAR.

Kolo će u subotu od 17 sati na Opus Areni otvoriti Osijek i Dinamo. Glavni sudac bit će Ante Terzić iz Podstrane, dok će u VAR sobi biti Mario Zebec iz Cestice. Ulogu AVAR-a imat će Luka Pajić iz Rijeke. Subotnji program nastavlja se u 20 sati na Maksimiru, gdje će Lokomotiva ugostiti Rijeku. Utakmicu će suditi Ivan Vukančić iz Benkovca, VAR sudac bit će Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a AVAR Ivan Matić iz Osijeka.

Zagora i Varaždin sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U nedjelju od 17 sati Istra na Aldo Drosini dočekuje Rudeš. Pravdu će dijeliti Antonio Melnjak iz Rijeke, dok će u VAR sobi biti Dario Kulušić iz Šibenika i Goran Pataki iz Đakova.

Tri sata poslije na Poljudu će igrati Hajduk i Slaven. Glavni sudac bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a u VAR sobi najiskusnije ime cijelog kola, Ivan Bebek iz Rijeke. Pomagat će mu Luka Pušić iz Zagreba.

Sedmo kolo zaključit će Gorica i Varaždin u ponedjeljak od 18 sati u Velikoj Gorici. Utakmicu će suditi Filip Dragašević iz Zagreba, dok će za VAR biti zadužen Ivan Vučković, a za AVAR Ante Čuljak.