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OGLASILI SE IZ SAVEZA

HNS osudio Torcidino divljanje: 'Takvim porukama nema i ne smije biti mjesta u nogometu'

Piše 24sata,
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HNS osudio Torcidino divljanje: 'Takvim porukama nema i ne smije biti mjesta u nogometu'
Foto: MIROSLAV LELAS
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HNS žestoko osudio sramotne povike Torcide u Splitu: antisemitizam, mržnja i veličanje nacizma prekinuli su slavlje Hajduka protiv Ajaxa

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Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje sramotne i neprihvatljive povike koji su se mogli čuti tijekom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka protiv Ajaxa u Splitu, kojima su se širili antisemitizam i mržnja te veličali nacizam, ustaštvo i njihovi zločini, objavio je savez dan nakon sramotnih scena na utakmici Hajduka i Ajaxa (2-1) u Konferencijskoj ligi, koja je prekinuta na 15 minuta zbog divljanja Torcide, a imala je i skandaloznu uvertiru u korteu domaće navijačke skupine.

"Takvim porukama nema i ne smije biti mjesta u hrvatskom nogometu ni u hrvatskom društvu. Riječ je o ponašanju koje je u potpunoj suprotnosti s temeljnim vrijednostima sporta, međusobnog poštovanja, tolerancije i zajedništva te koje nanosi veliku štetu ugledu hrvatskog nogometa i Republike Hrvatske, a u ovom slučaju i ugledu HNK Hajduk. Iako se navedeni incidenti nisu dogodili na stadionu, to ne umanjuje odgovornost nogometne zajednice da ih jasno i nedvosmisleno osudi. Svi koji sudjeluju u nogometnom životu imaju odgovornost svojim ponašanjem štititi vrijednosti koje sport predstavlja", nastavili su iz saveza.

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Foto: Tomislav Gabelić/24sata

"Ne možemo pritom zanemariti ni neprimjereno korištenje izuzetnog broja pirotehničkih sredstava tijekom same utakmice, koje je dovelo do njezina prekida te ugrozilo sigurnost navijača. Pirotehnikom se ugrožavaju igrači, gledatelji i regularno odigravanje utakmice, a klub se izlaže značajnim disciplinskim, financijskim i reputacijskim posljedicama.

Žao nam je što su ovi incidenti bacili sjenu na vrijedan sportski uspjeh koji je Hajduk ostvario na terenu, zbog čega su igrači, stručni stožer, klub i svi koji vole HNK Hajduk zaslužili da se nakon utakmice govori o nogometu. Navijačka strast, rivalstvo i ljubav prema klubu nikada ne mogu biti opravdanje za govor mržnje, diskriminaciju ili veličanje zločinačkih ideologija, kao što ne mogu biti opravdanje za ponašanje koje ugrožava sigurnost, prekida utakmicu i nanosi štetu klubu.

Podržavamo postupanje nadležnih institucija u utvrđivanju odgovornosti pojedinaca koji su sudjelovali u ovim incidentima te očekujemo njihovo primjereno sankcioniranje u skladu sa zakonom. Hrvatski nogometni savez nastavit će se odlučno zalagati za nogomet u kojem nema mjesta rasizmu, antisemitizmu, diskriminaciji i bilo kojem obliku mržnje. To nije samo naša sportska, nego i društvena odgovornost."

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