HNS smanjio Sudačku komisiju! Šestorica dobila 'cipelu', Layec ostaje na dva suradnika...

U prostorijama Hrvatskog nogometnog saveza danas je bilo prilično napeto, na ozbiljnom "pranju" bila je Sudačka komisija. To sudačko tijelo imalo je u proteklom periodu puno nejasnih i nelogičnih odluka, njihova su priopćenja (pre)često radila pravu pomutnju u hrvatskom nogometu. I izazivala čuđenje. Čelnici izvršnog odbora HNS-a odlučili su reći "dosta", napraviti promjene u tom tijelu.

Marijan Kustić sa svojim se suradnicima već u uvodu sezone odlučio na drastične rezove, pa je Sudačka komisija danas - bitno smanjena. Do današnjeg dana tim je tijelom predsjedavao Bertrand Layec, koji je uz sebe imao sedam članova (Vlado Svilokos, Ivica Modrić, Ante Vučemilović, Domagoj Vučkov, Draženko Kovačić, Edi Šunjić i Lada Rojc), a to je i tajnik Komisije Igor Pristovnik. Pristovnik je razriješen dužnosti.

U HNS-u su danas dali jasne smjernice Layecu kojim putem mora ići, a to je - smanjenje broja članova Sudačke komisije. Ona će ubuduće imati samo tri člana, a Layec tu sam mora odabrati kojoj dvojici suradnika i sam najviše vjeruje. I s njima će nastaviti analizu prvoligaških utakmica, u kojima više ne smije suludih objašnjenja.

Tako smo od znalaca u Sudačkoj komisiji u zadnje vrijeme čitali kako je Fruk "prebrzo trčao" ili kako je "sudac pogriješio jer je na kraju donio točnu odluku". S takvim su se priopćenjima Sudačke komisije rugali brojni ljudi iz HR-nogometa, od bivšeg Fifinog suca i Oka Sokolovog, Slovenca Damira Skomine, do TV analitičara Joška Jeličića, Samira Toplaka ili Hrvoja Vejića. I to s pravom.

Marijan Kustić sa svojim ljudima nije bio za smjenu Layeca (što je dobra odluka) jer u hrvatskom nogometnom društvu (nažalost) ne postoji čovjek koji bi dobio povjerenje svih prvoligaša. I koji bi bio po nečijem guštu. Layec je već imao nekoliko pogrešaka, ali za njega se sa sigurnošću može reći kako nije "nečiji", kako se ne pokušava nekome svidjeti svojim odlukama.

Bivši francuski sudac sad mora dobro razmisliti, pa sam odlučiti tko će mu od bivših suradnika postati "višak", a koja će dva imena zadržati na dosadašnjim funkcijama. Previše članova očito je, u Sudačkoj komisiji, značilo i previše različitih mišljenja, pa su čelnici HNS-a taj problem odlučili riješiti klasičnim "škarama". I neka su...

U HNS-u su ovim potezom pokazali kako nisu zadovoljni dosadašnjim radom Sudačke komisije, svjesnost kako su im suci rade najviše problema rade i u uvodu nove prvenstvene sezone. I tome ozbiljno pokušavaju stati na kraj. Čelnici Saveza i dalje vjeruju Layecu, nadaju se kako će Sudačka komisija u smanjenom broju biti brža, izravnija, ali i puno jasnija...