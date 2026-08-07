HNS stao uz Pejina: Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja

Bivši hrvatski nogometni sudac i aktualni VAR sudac Tihomir Pejin u petak ujutro je napadnut u Osijeku tijekom uobičajenog jutarnjeg trčanja. Presrela su ga dvojica maskiranih muškaraca koji su ga napali teleskopskim palicama, nakon čega su pobjegli s mjesta događaja. Pejin je prevezen u KBC Osijek te, prema dostupnim informacijama, nije zadobio teže ozljede. Policija intenzivno istražuje okolnosti i motiv napada. Nakon napada i u zaštitu svog suca stao je i Hrvatski nogometni savez.

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- Prema zasad dostupnim informacijama, Tihomira Pejina fizički su napale nepoznate osobe, nakon čega mu je pružena hitna medicinska pomoć te je potom prevezen u KBC Osijek radi daljnjeg liječenja. Neovisno o motivima i okolnostima koje će utvrditi nadležna tijela, Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja. Za fizički napad na bilo kojeg pojedinca ne postoji niti može postojati opravdanje.

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- HNS izražava punu podršku Tihomiru Pejinu te poziva nadležne institucije da utvrde sve okolnosti ovog događaja, identificiraju počinitelje i poduzmu odgovarajuće zakonske mjere. Tihomiru Pejinu, koji je nakon završetka karijere kao glavni sudac trenutno aktivan kao video pomoćni sudac (VAR), želimo brz i potpun oporavak.