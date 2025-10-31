HNS: 'Ulaznice za utakmicu s Crnom Gorom mogu kupiti samo određeni navijači'. Evo koji

Hrvatska nogometna reprezentacija završit će kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo gostovanjem kod Crne Gore 17. studenog. S obzirom na to da je broj ulaznica za gostujuće navijače ograničen, HNS je objavio da će ulaznice moći kupiti samo navijači iz programa vjernosti HNS-a i članovi klupskih navijačkih udruga.

Također, na utakmicu će se ići isključivo u organiziranom aranžmanu.

"Uvažavajući društvene okolnosti ovog susreta te mali broj dostupnih ulaznica za hrvatske navijače, Hrvatski nogometni savez donio je ovakvu odluku kako bi pružio maksimalne sigurnosne uvjete navijačima, a istovremeno reprezentaciji osigurao snažnu navijačku podršku u posljednjoj utakmici Europskih kvalifikacija u grupi L", napisao je HNS u priopćenju, između ostalog.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Cijena ulaznice za hrvatski navijački sektor iznosi pet eura. Podsjetimo, Hrvatska je praktički osigurala nastup na Mundijalu iduće godine, a posljednja dva dvoboja odigrat će doma protiv Farskih Otoka i u gostima protiv Češke.