HNS: 'Ulaznice za utakmicu s Crnom Gorom mogu kupiti samo određeni navijači'. Evo koji
Hrvatska nogometna reprezentacija završit će kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo gostovanjem kod Crne Gore 17. studenog. S obzirom na to da je broj ulaznica za gostujuće navijače ograničen, HNS je objavio da će ulaznice moći kupiti samo navijači iz programa vjernosti HNS-a i članovi klupskih navijačkih udruga.
"Uvažavajući društvene okolnosti ovog susreta te mali broj dostupnih ulaznica za hrvatske navijače, Hrvatski nogometni savez donio je ovakvu odluku kako bi pružio maksimalne sigurnosne uvjete navijačima, a istovremeno reprezentaciji osigurao snažnu navijačku podršku u posljednjoj utakmici Europskih kvalifikacija u grupi L", napisao je HNS u priopćenju, između ostalog.
Cijena ulaznice za hrvatski navijački sektor iznosi pet eura. Podsjetimo, Hrvatska je praktički osigurala nastup na Mundijalu iduće godine, a posljednja dva dvoboja odigrat će doma protiv Farskih Otoka i u gostima protiv Češke.
