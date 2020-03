Hoće li odgoditi Premiership? I tri igrača Leicestera u izolaciji

Tri igrača prve momčadi Leicester Cityja nalaze se u samoizolaciji nakon što su pokazali simptom korona virusa i 'odvojeni su od ostatka momčadi', rekao je trener Brendan Rodgers.

Rodgers nije specificirao o kojim se točno igračima radi, ali je potvrdio da klub slijedi preporučene procedure. U subotu bi 'lisice' trebale igrati prvenstvenu utakmicu s Watfordom.

- Nekoliko igrača je pokazalo znakove i simptome korona virusa. Bilo bi šteta ako se odgodi utakmica s Watfordom, ali najbitnije je zdravlje javnosti - rekao je Rodgers koji još ne zna kakva će biti odluka o nastavku Premiershipa, ali je sigurno da mu se ne sviđa ideja igranja pred praznim tribinama.

- Nogomet ovisi o igračima i navijačima i ako nemate jedno od to dvoje na utakmici, onda to više nije to - rekao je.

- Igračima su ustanovljeni simptomi kao osrednje sezonske viroze zbog čega su poslani u sedmodnevnu samoizolaciju. Nije se činilo kao da će biti potrebna dodatna testiranja. Klub je u kontaktu s njima i za sada nema pogoršanja stanja - rekli su iz kluba.

Momčad Arsenala je u samoizolaciji nakon što su se sastali s vlasnikom Olympiakosa Evangelosom Marinakisom.

Olympiacos je kod Arsenala igrao 27. veljače, ali klub nije ništa želio prepustiti slučaju pa su tako u karantenu od 14 dana stavili igrače, stručni stožer i djelatnike kluba koji su bili u prisnom kontaktu s Marinakisom. Zbog toga je i odgođena Arsenalova utakmica protiv Manchester Cityja koja se trebala igrati u srijedu. Nakon što su igrači Arsenala stavljeni u karantenu jer su se družili s vlasnikom Olympiacosa i Nottingham Foresta koji je zaražen korona virusom, stigli su i testovi koji pokazuju kako je zaražen i trener Arsenala

Španjolska i talijanska liga već su odgođene, a u Engleskoj je zasada odgođena utakmica Manchester Cityja i Arsenala iz 'preventivnih razloga'.

Očekuje se da će engleska vlada postrožiti mjere opreza zbog pandemije. Postoje 484 potvrđena slučaja u UK-u i osam osoba je umrlo zbog korone.