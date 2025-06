Hoće li Real žaliti što ga je olako pustio? Modrić očarao: 'Ovaj potez može napraviti samo on'

Pa jesmo li možda pogriješili što smo ga pustili, vjerojatno se pitao predsjednik Reala Florentino Perez dok je Luka Modrić u ponedjeljak na Opus Areni držao nogometno predavanje češkim nogometašima. Slikao je po platnu, onako kako samo on zna. Posipao je magiju i genijalnost osječkim stadionom, kistom ocrtavao poteze koje samo on vidi i može napraviti. Bilo je to još jedno remek djelo u režiji naše legende.

Pokretanje videa... 00:57 Hrvatska - Češka 5-1: 'Vatreni' pregazili glavnog rivala u borbi za SP! Debitirao Luka Vušković | Video: 24sata/pixsell

Hrvatska je slavila protiv Češke (5-1) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i iako je odigrala tek dvije utakmice, već sada je napravila veliki korak prema Mundijalu. Još jednu čudesnu utakmicu odigrao je naš kapetan. Zabio je iz penala, jedan od njegovih najsigurnijih u karijeri, projektil je poslao pod prečku, a onda krajem utakmice napravio ono što samo on može. Izvukao je iz šešira još jednu genijalnost, jednom loptom izbacio pola obrane Češke i asistirao Andreju Kramariću.

Osijek: Susret Hrvatske i ?eške u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

O njegovoj sjajnoj partiji pročulo se i u Španjolskoj. Podsjetimo, Luka na kraju sezone napušta Real Madrid i vrlo vjerojatno seli u Madrid. Žele u kraljevskom klubu napraviti smjenu generacije i dati više minuta Lukinim nasljednicima, ali vjerojatno i sada sami dvoje jer li bio pametan potez pustiti ga. Godine ništa ne znače u njegovom slučaju, klasa je vječna.

- Modrić je neiscrpan izvor kvalitete, odigrao je još jednu spektakularnu utakmicu. Pred njim je još dug put. Jedan od najboljih veznjaka generacije primjer je na terenu i izvan njega. Neumoran je, a kvaliteta mu nema rok trajanja - hvali ga Marca.

Osijek: Susret Hrvatske i ?eške u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Utakmicu su opisali kao šou Luke Modrića, pohvalili su njegov penal, a onda i čudesnu asistenciju.

- Lopta u prostor za Kramarića koji je postigao posljednji gol na utakmici bila je asistencija koju samo on može vidjeti. Napustio je teren u 80. minuti uz veliki pljesak.

Kada je spiker najavio njegov izlazak, svi na Opus Areni bili su na nogama. Htjeli su odati počast velikanu svjetskog nogometa, ali uvjereni su mnogi, ne i u posljednjem plesu. Ovakva klasa ima ih još nekoliko u svojim nogama.

- Modrić ne stari. Kralj terena u sebi ima još nekoliko plesova. Njegova asistencija je magija - napisao je AS.